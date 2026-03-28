Τη ζωή του έχασε σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη γύρω στις 22:20 την Παρασκευή, ο 28χρονος μοτοσικλετιστής Αντρέας Αντωνίου, από τη Λευκωσία, όταν η μοτοσυκλέτα, που οδηγούσε συγκρούστηκε, με αυτοκίνητο που οδηγούσε 23χρονη.

Ο 28χρονος ήταν μέλος της ΥΚΑΝ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το δυστύχημα συνέβη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Έγκωμη.

Ο μοτοσικλετιστής, ο οποίος, όπως σημειώνει η Αστυνομία, έφερε προστατευτικό κράνος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατο του.

Στην οδηγό του αυτοκινήτου διενεργήθηκε έλεγχος αλκοτέστ και ναρκοτέστ με μηδενική ένδειξη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος και παρακαλεί οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με το τροχαίο, να επικοινωνήσει με την Τροχαία Λευκωσίας, ή με τη Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη στον αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.