Απόπειρα φόνου εναντίον 34χρονου διαπράχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Παραλίμνι, ο οποίος δεν τραυματίστηκε.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας, δέκα περίπου λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ενώ 34χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στη λεωφόρο Πρωταρά – Κάβο Γκρέκο, παρά τα φώτα τροχαίας Περνέρα στο Παραλίμνι, δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών, χωρίς να τραυματιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο.

Στη συνέχεια, σημειώνει η Αστυνομία, οι δράστες οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ήταν δύο, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και εγκατέλειψαν τη σκηνή.

Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου και την έθεσαν υπό φρούρηση.

Λίγο αργότερο και συγκεκριμένα περί ώρα 00:45, εντοπίστηκε να φλέγεται εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στον δρόμο Αγίας Νάπας – Ριζοελιάς (έδαφος των Βρετανικών Βάσεων), αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η σκηνή φρουρείται από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων.