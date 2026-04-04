Το Ισραήλ προετοιμάζει επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, αλλά αναμένει το «πράσινο φως» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε το Σάββατο ένας ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού στρατού, προσθέτοντας ότι τέτοιες επιθέσεις πιθανότατα θα πραγματοποιηθούν εντός της επόμενης εβδομάδας.

Η πληροφορία αυτή έγινε γνωστή αφού νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν προκειμένου να συνάψει συμφωνία ή να ανοίξει το Στενό του Oρμούζ, απειλώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ξεσπάσει «κόλαση».

Ο πόλεμος που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου συνεχίζεται για 36η ημέρα. Νωρίτερα το Σάββατο βομβαρδίστηκε ο εμβληματικός πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, την ώρα που συνεχίζονται από όλες τις πλευρές οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός Αμερικανού πιλότου ο οποίος αγνοείται μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους του την Παρασκευή στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το Μπουσέρ είναι ο μοναδικός εν λειτουργία σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν και έχει ήδη χτυπηθεί τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου. Βρίσκεται πιο κοντά σε πρωτεύουσες άλλων χωρών, όπως το Κουβέιτ ή η Ντόχα, παρά στην Τεχεράνη, από την οποία απέχει 750 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, ένας φύλακας σκοτώθηκε από το πλήγμα αλλά δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν ανέφερε καμία αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στην περιοχή, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις αυτές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υπενθύμισε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι γειτονικές ζώνες «δεν πρέπει ποτέ» να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Καταδικάζοντας το πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περίπου 200 υπάλληλοι του ρωσικού πυρηνικού κολοσσού Rosatom που βρίσκονταν στο Μπουσέρ άρχισαν να τον εκκενώνουν 20 λεπτά μετά την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ