Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έδωσε το Σάββατο τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν για να καταλήξει σε μια συμφωνία ή να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

«Θα θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν 10 ημέρες για να συνάψει συμφωνία ή να ξανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Ο χρόνος πιέζει - 48 ώρες πριν ξεσπάσει η κόλαση πάνω τους» έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Στις 26 Μαρτίου ο Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο 10 ημερών στην Τεχεράνη για να ξανανοίξει το Ορμούζ, απειλώντας ότι θα καταστρέψει τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν. Το τελεσίγραφο αυτό λήγει «τη Δευτέρα, 6 Απριλίου, στις 20.00 ώρα Ουάσιγκτον».

Ο πόλεμος που ξεκίνησε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου συνεχίζεται για 36η ημέρα. Νωρίτερα το Σάββατο βομβαρδίστηκε ο εμβληματικός πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ, την ώρα που συνεχίζονται από όλες τις πλευρές οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός Αμερικανού πιλότου ο οποίος αγνοείται μετά τη συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους του την Παρασκευή στο νοτιοδυτικό Ιράν.

Το Μπουσέρ είναι ο μοναδικός εν λειτουργία σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο Ιράν και έχει ήδη χτυπηθεί τέσσερις φορές από την έναρξη του πολέμου. Βρίσκεται πιο κοντά σε πρωτεύουσες άλλων χωρών, όπως το Κουβέιτ ή η Ντόχα, παρά στην Τεχεράνη, από την οποία απέχει 750 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Irna, ένας φύλακας σκοτώθηκε από το πλήγμα αλλά δεν προκλήθηκαν υλικές ζημιές. Το Ιράν δεν ανέφερε καμία αύξηση του επιπέδου ραδιενέργειας στην περιοχή, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τον Ραφαέλ Γκρόσι, ο οποίος εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» για τις εξελίξεις αυτές. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ υπενθύμισε ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι γειτονικές ζώνες «δεν πρέπει ποτέ» να μπαίνουν στο στόχαστρο.

Καταδικάζοντας το πλήγμα, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι περίπου 200 υπάλληλοι του ρωσικού πυρηνικού κολοσσού Rosatom που βρίσκονταν στο Μπουσέρ άρχισαν να τον εκκενώνουν 20 λεπτά μετά την επίθεση.

