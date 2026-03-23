Τρεις εβδομάδες μετά το ιρανικό πλήγμα με drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Dragon δεν έχει ακόμη φτάσει στην Κύπρο, προκαλώντας ερωτήματα για την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Λονδίνου.

Η βρετανική κυβέρνηση παραδέχεται ότι το πλοίο βρίσκεται «καθ’ οδόν» προς την περιοχή, με τον υπουργό Στέγασης Στιβ Ριντ να τονίζει πως η ανακατασκευή του ολοκληρώθηκε σε έξι ημέρες αντί για έξι εβδομάδες, ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξή του. Ωστόσο, αποφεύχθηκε να δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα άφιξης.

Το HMS Dragon απέπλευσε από το Πόρτσμουθ στις 10 Μαρτίου, αλλά μέχρι την Κυριακή δεν είχε εμφανιστεί στην Ανατολική Μεσόγειο, την ώρα που η ασφάλεια της Κύπρου βασίζεται κυρίως σε ναυτικές δυνάμεις της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας.





“HMS Dragon will be on its way to the region.”



Cabinet Minister Steve Reed confirms that the air defence destroyer HMS Dragon has still not arrived in Cyprus. March 22, 2026

Η καθυστέρηση έρχεται μετά την επίθεση της 2ας Μαρτίου, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου Shahed, που αποδίδεται σε ιρανικούς συμμάχους, έπληξε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, αναδεικνύοντας κενά στην άμεση αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο δεν διέθετε πολεμικό πλοίο στην περιοχή όταν ξέσπασε η κρίση.

Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη του HMS Dragon, εξοπλισμένου με το αντιαεροπορικό σύστημα Sea Viper, εντάσσεται σε ευρύτερη ενίσχυση δυνάμεων, που περιλαμβάνει μαχητικά Typhoon και F-35, ελικόπτερα και επιπλέον προσωπικό αεράμυνας στην Κύπρο.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο HMS Anson έχει ήδη αναπτυχθεί στην Αραβική Θάλασσα, ενισχύοντας τη βρετανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.



