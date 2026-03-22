Σε σοβαρές καταγγελίες για παρουσία και δράση των Φρουρών της Επανάστασης στο Λίβανο προχώρησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, Ναουάφ Σαλάμ, σε δηλώσεις του στο Al Hadath, υπογραμμίζοντας παράλληλα την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην απομάκρυνσή τους.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στη σύνθεσή της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν προτίθεται να αντικαταστήσει κανέναν υπουργό, παρά τις αυξημένες πιέσεις λόγω της περιφερειακής κρίσης.

Ο Λιβανέζος πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μέλη των Φρουρών της Επανάστασης βρίσκονται στο έδαφος της χώρας και συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι η παρουσία τους είναι παράνομη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, γίνεται με τη χρήση πλαστών διαβατηρίων.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά, για πρώτη φορά, ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρονται να εκτόξευσαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τον Λίβανο με κατεύθυνση την Κύπρο, εξέλιξη που ενδέχεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Σαλάμ δήλωσε ότι η απόφαση της κυβέρνησης για απομάκρυνση των εν λόγω δυνάμεων βρίσκεται ήδη σε φάση υλοποίησης, ενώ αποκάλυψε ότι έχουν συλληφθεί και μέλη της Χεζμπολάχ που έφεραν οπλισμό.

Τέλος, διαμήνυσε ότι η Βηρυτός δεν πρόκειται να επιτρέψει την εκ νέου χρήση του Λιβάνου ως πλατφόρμα για επιθέσεις εναντίον αραβικών χωρών, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα αποκλιμάκωσης αλλά και επαναφοράς του κρατικού ελέγχου σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο περιβάλλον.



