Δεν υπάρχουν νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού ενώ οι θανατώσεις και οι δειγματοληψίες συνεχίζονται χωρίς παρεμπόδιση, δήλωσε την Πέμπτη η εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός είπε ότι η δεύτερη δόση του εμβολιασμού θα αρχίσει στα τέλη Μαρτίου, ενώ τα εμβόλια για τους χοίρους αναμένονται στην Κύπρο μέχρι το τέλος Μαρτίου ή στις αρχές Απριλίου. Σημείωσε επίσης ότι έχουν ολοκληρωθεί οι θανατώσεις των βοοειδών στο Γέρι.

Παράλληλα, εξήγησε πώς επιλέγονται οι χώροι ταφής των ζώων και με ποιους τρόπους γίνονται οι διαδικασίες ιχνηλάτησης και δειγματοληψίας. Η κ. Γεωργιάδου διευκρίνισε ότι οι δειγματοληψίες δεν ανιχνεύουν αντισώματα από εμβολιασμένα ζώα.

«Δεν έχουμε νέα κρούσματα, συνεχίζονται οι δειγματοληψίες και οι ιχνηλατήσεις χωρίς παρεμπόδιση από τον οποιονδήποτε», ανέφερε αρχικά.

«Προχωρούμε με τη διάνοιξη τάφρων στο σημείο όπου θα γίνουν οι θανατώσεις στο Δάλι και παράλληλα συνεχίζονται οι θανατώσεις τόσο στην Δρομολαξιά όσο και στην Ορόκλινη με κάποιες μικρές παρεμποδίσεις λόγω καιρού», πρόσθεσε.

Σε ό,τι αφορά την ιχνηλάτηση και τη δειγματοληψία η κ. Γεωργιάδου ξεκαθάρισε πως «οφείλουμε να κάνουμε ιχνηλάτηση έτσι ώστε να βρούμε πιθανά κρούσματα από προηγούμενες μετακινήσεις που έγιναν πριν το πρώτο κρούσμα, δηλαδή πριν τον Φεβρουάριο, πηγαίνοντας πίσω μέχρι και τις αρχές Ιανουαρίου».

«Οφείλουμε να κάνουμε επιδημιολογικές διερευνήσεις, δηλαδή να κάνουμε δειγματοληψίες τόσο μέσα στα 3 και στα 10 km όσο και στην υπόλοιπη χώρα, δηλαδή σε όλες τις επαρχίες», πρόσθεσε.

«Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε άλλα κρούσματα εκτός από τα αυτά τα 42 που έχω δηλώσει μέχρι τώρα», συμπλήρωσε.

Για τις δειγματοληψίες είπε πως στο παρόν στάδιο οι αναλύσεις καταδεικνύουν την παρουσία ή του ιού ή και των αντισωμάτων, λόγω φυσικής λοίμωξης.

«Δηλαδή όταν πιάνουμε τα δείγματα δεν ανιχνεύουμε αντισώματα από εμβολιασμένα ζώα, ακόμα κι αν έχουν εμβολιαστεί πριν μέρες», ξεκαθάρισε.

«Ο στόχος τώρα είναι να βρούμε πού κυκλοφορεί ο ιός, πού πέρασε ο ιός και άφησε τα αντισώματα του έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να κλείσουμε και να περιορίσουμε τη μόλυνση», ανέφερε.

Αναφορικά με χθεσινά περιστατικά παρεμπόδισης της δειγματοληψίας, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι θα υπάρξει διευθέτηση για να γίνει δειγματοληψία, όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά σε όλες τις περιοχές.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης οι κτηνοτρόφοι, η κ. Γεωργιάδου είπε πως «ο καθένας ακούει διάφορα, και πρέπει να ακούει την αρμόδια αρχή».

«Αν έχουν απορίες να έρθουν να τους εξηγήσουμε πολύ ευχαρίστως. Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα τηλέφωνα στα επαρχιακά γραφεία είναι 24 ώρες το 24ωρο», συμπλήρωσε.

«Είμαστε εδώ για να συμπορευθούμε, να καθοδηγήσουμε και να βοηθήσουμε. Δεν είμαστε εδώ για να τσακωνόμαστε», σημείωσε.

Σε σχέση με τον γεωργό μου φέρεται να κόπριζε χθες στην Αραδίππου, η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός ανέφερε ότι διερευνήθηκε το θέμα και θα έρθουν σε επικοινωνία μαζί του κλιμάκια που βρίσκονται στην περιοχή.

Σχετικά με τους κτηνοτρόφους που αρνούνται να γίνουν δειγματοληψίες στα ζώα τους, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι με αυτό το θέμα ασχολείται σήμερα το επαρχιακό Λευκωσίας. «Με βάση τον περί υγείας νόμο υπάρχουν διοικητικά πρόστιμα όταν παρακωλύονται ή δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες της νομοθεσίας», είπε.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς κτηνοτρόφων περί ψευδών αποτελεσμάτων δειγματοληψίας, η κ. Γεωργιάδου ξεκαθάρισε ότι γίνονται δυο διαφορετικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε γίνεται μια γρήγορη εξέταση που ανιχνεύει τα αντισώματα. Μετά γίνεται ένα PCR το οποίο ανιχνεύει τόσο τα αντισώματα όσο και την παρουσία του ιού.

«Μπορεί ένα αποτέλεσμα να είναι αρνητικό και το άλλο θετικό ή και τα 2 θετικά. Άρα δεν έχει σημασία αν βγει ένα αρνητικό και ένα θετικό, η μονάδα είναι θετική», διευκρίνισε.

Όσον αφορά το σενάριο εξέλιξης το ιού που θα τρέξει η νεοσύστατη επιστημονική επιτροπή, η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός ανέφερε πως είναι σε εξέλιξη η διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Σε ερώτηση για το κατά πόσον υπάρχει φόβος επέκτασης του ιού και σε άλλες πόλεις, απάντησε, «ελπίζουμε όχι. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα νόσημα είναι εκεί. Τα μέτρα είναι εκεί, όταν σταματήσουν να εφαρμόζονται από τον οποιοδήποτε υπάρχει κίνδυνος».

Για τις δειγματοληψίες η κ. Γεωργιάδου ξεκαθάρισε πως «όταν ολοκληρωθεί και ο δεύτερος εμβολιασμός τότε οφείλουμε να κάνουμε δειγματοληψίες για να τεκμηριώσουμε ότι όντως το εμβόλιο δούλεψε και έχουμε πλέον αντισώματα από το εμβόλιο και όχι από τον ιό».

Όσον αφορά τα τεμάχια στα οποία γίνεται η ταφή των ζώων η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι γίνεται μια μελέτη όπου μπαίνουν κάτω κάποιες προδιαγραφές για να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος, έτσι ώστε να μην μολυνθούν υπόγεια ύδατα ή πετρώματα. «Η στεγανοποίηση που γίνεται δεν θα προκαλέσει οποιοδήποτε μελλοντικό πρόβλημα», πρόσθεσε.

Αναφορικά με τις γεωτρήσεις που βρίσκονται κοντά στους χώρους ταφής των ζώων σημείωσε πως ελέγχονται από το Τμήμα Υδάτων. «Πάρθηκαν δείγματα και έγινε μια μικρή αναστολή για να δούμε την κατάσταση», σημείωσε.

Κληθείσα να απαντήσει σε ερώτηση για το πότε θα αρχίσει η δεύτερη δόση του εμβολιασμού, σημείωσε: «Ακόμα είμαστε στο 85% των βοοειδών παγκύπρια και γύρω στο 45% πάνω κάτω στα αιγοπρόβατα. Τέλος Μαρτίου ή την επόμενη βδομάδα θα ξεκινήσει η δεύτερη δόση του εμβολιασμού».

Για την προστασία της κυπριακής αυτόχθονης κόκκινης αγελάδας ανέφερε πως «θα φροντίσουμε όσο μπορούμε να διατηρήσουμε την ντόπια φυλή. Ελπίζω να μην μολυνθούν. Υπάρχουν τέτοιες κόκκινες αγελάδες στην επαρχία Πάφου. Προς το παρόν η επαρχία Πάφου είναι καθαρή, ελπίζω να μείνει έτσι».

«Δεν είναι μόνο η κόκκινη αγελάδα. Είναι όλα τα αυτόχθονα είδη που έχουμε. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες φυλές αιγών και προβάτων, τα αγρινά μας», συμπλήρωσε.

Σε σχέση με τα όσα λέχθηκαν στη συνεδρία της δικοινοτικής επιτροπής για την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό στα κατεχόμενα, η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι «τους ζητήθηκε να σκεφτούν σοβαρά ότι πρέπει και αυτοί να δράσουν όπως δρούμε εμείς. Από εκεί και πέρα, αναμένουμε να δούμε την αντίδρασή τους».

Σε σχέση με τις έρευνες της Αστυνομίας για τον αφθώδη πυρετό η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός ανέφερε ότι δεν έχει λάβει κάποια ενημέρωση. «Η Αστυνομία θα μας ενημερώσει όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες», σημείωσε.

Για τον κίνδυνο που υπάρχει από την κατάσταση στα κατεχόμενα η κ. Γεωργιάδου ανέφερε ότι «εάν συνεχίσουν να εμβολιάζουν τότε θα καταφέρουν να το περιορίσουν. Άρα θα είμαστε και εμείς σε πολύ λιγότερο κίνδυνο».

«Για αυτό επεμβήκαμε και παραγγείλαμε εμβόλια και τους δώσαμε για να καταφέρουν να εμβολιάσουν, να μειωθεί το ιικό φορτίο για να προστατευτούμε εμείς», πρόσθεσε.

«Είμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους για να τους καθοδηγήσουμε να κάνουν σωστά βήματα τα οποία θα αυξήσουν και την παραγωγή τους και την παραγωγή στη χώρα γενικότερα. Είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε να ανακάμψουν με οποιοδήποτε τρόπο», διαβεβαίωσε η κ. Γεωργιάδου.



Διαβάστε επίσης: Αφθώδης πυρετός: «Επιμένουν σε εμβολιασμούς και όχι θανατώσεις οι Τ/κ»





Πηγή: ΚΥΠΕ