Για την τακτική που ακολουθείται στα κατεχόμενα σχετικά με τον αφθώδη πυρετό, όπου εμβολιάζουν τα ζώα παρά να τα θανατώνουν, μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ Πρωτοσέλιδο, ο Λεωνίδας Φυλακτού, Ε/κ Συμπρόεδρος της Δικοινοτικής Επιτροπής Υγείας.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα συζητείται από τον Δεκέμβριο, πριν εμφανιστούν τα κρούσματα στις ελεύθερες περιοχές και οι τ/κ από τότε επιμένουν ότι θα ακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία που ακολουθούν σήμερα.

Εξήγησε πως ο κύριος λόγος που επικαλούνται για αυτή την στρατηγική είναι το οικονομικό θέμα. Ότι δηλαδή δεν έχουν χρήματα για τις θανατώσεις, για τις ταφές και τις αποζημιώσεις, αλλά και το γεγονός ότι είναι σε επαφή με μια διαφορετική αγορά. «Δηλαδή την Τουρκία και κάποιες αραβικές χώρες. Αυτό τους καθησυχάζει με την έννοια ότι συνεχίζουν οι εξαγωγές των προϊόντων τους εκεί», τόνισε.

Όπως είπε, την τελευταία συνεδρίαση τέθηκε ξανά το θέμα πιο επιτακτικά, καθώς η στρατηγική μόνο του εμβολιασμού ελλοχεύει κινδύνους.

Σημείωσε πως υπάρχει μια δισταχτικότητα εκ μέρους τους.

«Αυτό που καταφέραμε στη συνεδρίαση προχτές ήταν να μας υποσχεθούν ότι θα το συζητήσουν και με την ιεραρχία τους. Γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε δεν είναι μόνο θέμα κτηνιατρικό», τόνισε.

Την ίδια στιγμή ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεπλάκη από την ατχ΄στο ζήτημα και επισκέφθηκα τα κατεχόμενα όπου έγραψαν αναφορά και την έδωσαν στους Τ/κ, ωστόσο, το μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση, όπως είπε, «είναι ότι δίπλα μας έχουμε ένα καθεστώς, μια κατεχόμενη περιοχή την οποία δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία να ελέγξει».

Πρόσθεσε πως ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ελέγξει, άρα χρειάζεται να υπάρξει πίεση έτσι ώστε να συμμορφωθούν.

Όπως είπε, η Επιτροπή είχε εμπλακεί πολύ ενεργά στο θέμα του κορωνοϊού, γιατί έπρεπε να πουν κοινά μέτρα στα οδοφράγματα, να συμφωνηθούν μέτρα στις δύο κοινότητες και εκεί υπήρξε συνεννόηση, σε αντίθεση με τώρα που υπάρχει διάσταση και διαφορετική στρατηγική.