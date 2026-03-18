Ενώπιον Δικαιοσύνης αναμένεται να οδηγηθεί ο εν αργία δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, αντιμετωπίζοντας σοβαρές καταγγελίες που άπτονται αδικημάτων κατά της σεξουαλικής ελευθερίας.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, ο νομικός Ανδρέας Χρίστου ανέλυσε τα δεδομένα όπως αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με τον πυρήνα της ανθρώπινης αυτοδιάθεσης.

Όπως ανέφερε, κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα εάν, πότε και με ποιον θα έρθει σε σεξουαλική επαφή, στοιχείο που συνδέεται άμεσα με την έννοια της συναίνεσης. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, οι κατηγορίες που φαίνεται να εξετάζονται περιλαμβάνουν βιασμό (άρθρο 144), σεξουαλική κακοποίηση με διείσδυση (άρθρο 146Α), καθώς και περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην τελευταία κατηγορία, η οποία, σύμφωνα με τον κ. Χρίστου, αφορά την πρόκληση κατάστασης στο φερόμενο θύμα που αναιρεί τη δυνατότητα συναίνεσης και αντίστασης, οδηγώντας σε πλήρη κάμψη της ελευθερίας επιλογής. Παράλληλα, πρόκειται για αδίκημα που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο ακόμη και τη ζωή ή την υγεία του προσώπου.

Διαβάστε επίσης: Φαίδωνος: Στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση

Αναφερόμενος στο αποδεικτικό σκέλος, ο νομικός σημείωσε ότι σε τέτοιες υποθέσεις ενδέχεται να απουσιάζουν επιστημονικά τεκμήρια, όπως εξετάσεις DNA ή άλλες εμπειρογνωμοσύνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καθοριστικής σημασίας καθίσταται η μαρτυρία του φερόμενου θύματος, καθώς και το λεγόμενο «άμεσο παράπονο», δηλαδή η πρώτη αποκάλυψη του περιστατικού σε τρίτο πρόσωπο. Εφόσον διαπιστώνεται συνέπεια και αλληλουχία μεταξύ των μαρτυριών, ενισχύεται η αξιοπιστία της καταγγελίας.

Ωστόσο, ακόμη και χωρίς ενισχυτικά στοιχεία, η κατάθεση του φερόμενου θύματος μπορεί να οδηγήσει σε καταδίκη, εφόσον κριθεί αξιόπιστη και δεν κλονιστεί κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Όπως υπογράμμισε ο κ. Χρίστου, το Δικαστήριο καλείται να αξιολογήσει τη μαρτυρία και να πειστεί πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας για την αλήθεια των ισχυρισμών, ιδιαίτερα σε υποθέσεις όπου απουσιάζουν άλλες περιστατικές αποδείξεις.

Σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση, διευκρινίστηκε ότι, σε περίπτωση καταδίκης, δεν προβλέπεται ποινή δια βίου φυλάκισης, ωστόσο τα αδικήματα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα και επισύρουν πολυετείς ποινές φυλάκισης. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις περιστάσεις της υπόθεσης και τυχόν μετριαστικούς παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη από το Δικαστήριο.

Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει έντονα τόσο τη Δικαιοσύνη όσο και την κοινή γνώμη, με την εξέλιξη της διαδικασίας να κρίνεται καθοριστική για την τελική έκβαση.