Το δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η υπόθεση με τις καταγγελίες σε βάρος του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, καθώς η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες για άσκηση ποινικής δίωξης, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ανακριτικού υλικού.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο κύριος Φαίδωνος θα βρεθεί αντιμέτωπος ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού με κατηγορίες βιασμό, - σεξουαλική κακοποίηση - περιαγωγή σε κατάσταση νάρκωσης με σκοπό διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Το μαρτυρικό υλικό, το οποίο βασίζεται σε καταγγελίες επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος, κρίθηκε από λειτουργό της Νομικής Υπηρεσίας ως επαρκές ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο φάκελος επιστρέφει πλέον στην Αστυνομία για την ετοιμασία του κατηγορητηρίου, ενώ εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η καταχώριση της υπόθεσης.

Στο μεταξύ δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπόθεση αναμένεται να καταχωρισθεί στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού αφού φαίνεται πως συντρέχουν σοβαροί λόγοι που δεν επιτρέπουν την εκδίκαση στην Πάφο.

