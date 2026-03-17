Οδηγίες για ποινική δίωξη έδωσε η Νομική Υπηρεσία, μετά την ολοκλήρωση του ανακριτικού της έργου, σε σχέση με τον εν αργία Δήμαρχο Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος και την κατ’ ισχυρισμό υπόθεση βιασμού, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Κατόπιν τούτου, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η καταχώριση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου. Τα αδικήματα που φέρεται να αντιμετωπίζει ο εν αργία Δήμαρχος είναι του βιασμού και της άσεμνης επίθεσης.

Τα αδικήματα, για τα οποία η Νομική Υπηρεσία ετοιμάζει την καταχώριση ενώπιον της Δικαιοσύνης, φέρεται να διαπράχθηκαν το 2014. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ανακριτικό έργο έχει ολοκληρωθεί και η Νομική Υπηρεσία, βάσει του υλικού που συνέλεξαν οι ανακριτές, έκρινε ότι έχει εξασφαλιστεί επαρκής μαρτυρία ώστε η υπόθεση να οδηγηθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Πλέον, ο φάκελος επιστρέφει στην Αστυνομία για την ετοιμασία του κατηγορητηρίου, ενώ ακολούθως θα ληφθεί η τελική απόφαση κατά πόσο η υπόθεση θα καταχωρηθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ή στο Κακουργιοδικείο. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω της φύσης των αδικημάτων, η διαδικασία αναμένεται να αρχίσει από το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου και στη συνέχεια να ακολουθήσει η παραπομπή στο Κακουργιοδικείο, όπως αναφέρεται.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης ο φάκελος της υπόθεσης είχε διαβιβαστεί στην Νομική Υπηρεσία στις 26 Φεβρουαρίου και αφού μελετήθηκε, επιστράφηκε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην Αστυνομία με οδηγίες για περαιτέρω ανακριτικό έργο. Ακολούθως ο φάκελος της υπόθεσης είχε επιστραφεί πρόσφατα από το Αρχηγείο Αστυνομίας στην Νομική Υπηρεσία.

Aκολούθως μελετήθηκε και αξιολογήθηκε το υλικό. Με βάση την προβλεπόμενη διαδικασία, λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας αξιολόγησε το μαρτυρικό υλικό και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, στη βάση καταγγελιών που έγιναν από επιχειρηματία και από το φερόμενο θύμα.

Σημειώνεται τέλος πως η ενοχή ή η αθωότητα ενός προσώπου κρίνεται ενώπιον Δικαστηρίου και για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους πέραν πάσης λογικής αμφιβολίας από το Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης: Φαίδωνος: Καταχωρείται υπόθεση βιασμού σε βάρος του – Οι 4 κατηγορίες