H Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες στην Αστυνομία για καταχώρηση υπόθεσης βιασμού σε βάρος του εν αργία δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το βράδυ της Δευτέρας ο τηλεοπτικός σταθμός OMEGA.

Στο κατηγορητήριο, όπως αναφέρεται, θα περιλαμβάνονται τέσσερις συνολικά κατηγορίες.

Oι κατηγορίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα αδικήματα του βιασμού και της άσεμνης επίθεσης.

Διαβάστε επίσης: Πολύωρη ανάκριση Φαίδωνα Φαίδωνος στο ΤΑΕ Λευκωσίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ο κ. Φαίδωνος είχε δώσει πολύωρη ανάκριση πριν από ένα περίπου μήνα, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του.

Την υπόθεση είχε καταγγείλει δημόσια ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

Σημειώνεται πως, ήδη λήφθηκαν καταθέσεις από το φερόμενο θύμα αλλά και πάνω από δέκα καταθέσεις μαρτύρων.