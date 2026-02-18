Σε πολύωρη ανάκριση που διήρκησε πάνω από δύο ώρες υποβλήθηκε το απόγευμα ο Φαίδωνας Φαίδωνος, συνοδευόμενος από τους δικηγόρους του, για υπόθεση βιασμού που φέρεται να διαπράχθηκε το 2014.

Την υπόθεση είχε καταγγείλει δημόσια ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Αριστοδήμου.

Σημειώνεται πως, ήδη λήφθηκαν καταθέσεις από το φερόμενο θύμα αλλά και πάνω από δέκα καταθέσεις μαρτύρων, ώστε πριν την ανακριτική κατάθεση να έχει το απαραίτητο υλικό για τη διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα, το πρωί ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας που χειρίζονται την υπόθεση, μετέβησαν στη Νομική Υπηρεσία.

Εκεί πήραν το πράσινο φως του Γενικού Εισαγγελέα, ώστε καλέσουν τον εν αργία Δήμαρχο για ανακριτική κατάθεση, αλλά και για να τους δοθούν οδηγίες για το πως θα προχωρήσουν την υπόθεση.

Ο εν αργία Δήμαρχος μετέβη με την συνοδεία των δικηγόρων του, περίπου στις 4 το απόγευμα.

Διαβάστε επίσης: Σωρεία καταγγελιών στην Ελεγκτική για Δ.Πάφου-«Όλα στο φως αν εντοπιστεί κάτι»