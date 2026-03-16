Στην κατάσχεση ζωικών προϊόντων που μεταφέρονταν κατά παράβαση των προνοιών του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής προχώρησαν λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης της Δερύνειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 15 Μαρτίου 2026, όταν λειτουργοί που διενεργούσαν ελέγχους στο σημείο διέλευσης σταμάτησαν για επιθεώρηση όχημα το οποίο οδηγούσε αλλοδαπός με κυπριακή υπηκοότητα.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος εντοπίστηκαν διάφορα ζωικά προϊόντα, τα οποία μεταφέρονταν κατά παράβαση των σχετικών κανονισμών που διέπουν τη διακίνηση προϊόντων μέσω της Πράσινης Γραμμής. Τα προϊόντα κατασχέθηκαν από τις τελωνειακές αρχές.

Συγκεκριμένα, οι λειτουργοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τρία λίτρα γαλακτοκομικού προϊόντος τύπου αϊράνι, 700 γραμμάρια τυριού, ένα κιλό και 300 γραμμάρια σαλάμι, καθώς και επτά συσκευασίες νωπού κοτόπουλου συνολικού βάρους τεσσάρων κιλών και 744 γραμμαρίων.

Το Τμήμα Τελωνείων υπενθυμίζει ότι η μεταφορά ζωικών προϊόντων μέσω της Πράσινης Γραμμής διέπεται από συγκεκριμένες πρόνοιες και περιορισμούς, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την τήρηση των κανονισμών που ισχύουν για τη διακίνηση τέτοιων προϊόντων.

