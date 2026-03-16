Στη σύλληψη Ρωσίδων με Κυπριακή υπηκοότητα προχώρησαν οι Αρχές μετά τον εντοπισμό €150,000 ευρώ στην κατοχή τους κατά τον έλεγχο στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση, στις 12/3/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο σημείο διέλευσης Αγίου Δομετίου, πραγματοποίησαν έλεγχο σε όχημα που οδηγούσε γυναίκα Ρωσικής καταγωγής με Κυπριακή υπηκοότητα και συνοδηγό άλλη γυναίκα επίσης Ρωσικής καταγωγής και με Κυπριακή υπηκοότητα. Κατά τον έλεγχο στο όχημα εντοπίστηκαν 2 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, 12 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και 2 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Επίσης σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε τσάντα που ανήκε στη συνοδηγό εντοπίστηκαν δεσμίδες μετρητών συνολικής αξίας €150,000 ευρώ, για τα οποία δεν είχαν δοθεί σαφείς εξηγήσεις ή δικαιολογητικά ως προς την προέλευση και την σκοπούμενη χρήση τους. Οι εμπλεκόμενες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα εν λόγω καπνικά προϊόντα και το όχημα ως το μέσο μεταφοράς τους κατασχέθηκαν.

Αργότερα αφέθηκαν ελεύθερες και τους αποδόθηκε το όχημα, αφού έγινε αποδεκτή η πρόταση της για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή συνολικού ποσού €600 ευρώ. Τα ύποπτα μετρητά κατακρατήθηκαν από τους λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων για περαιτέρω διερεύνηση σε συνεργασία με την Αστυνομία και την ΜΟΚΑΣ.

