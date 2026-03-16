Την πρώτη του εμπειρία στην ενεργό πολιτική, αλλά και τη φιλοσοφία του κινήματος «Άμεση Δημοκρατία», ανέλυσε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο νευροφυσιολόγος Γιάννης Λαούρης, ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος σε προτίμηση στη Λευκωσία στη διαδικασία ανάδειξης των 56 υποψηφίων του κινήματος.

Ο ίδιος εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις μετά τα αποτελέσματα, εξηγώντας ότι η συναισθηματική φόρτιση συνδέεται με τις προσωπικές θυσίες που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. «Είναι στιγμές που κάποιος θυμάται ανθρώπους που έχουν κάνει πραγματικά θυσίες για αυτά που κάνει», ανέφερε, κάνοντας ειδική αναφορά στη σύζυγο και την κόρη του. Παράλληλα, σημείωσε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που εμπλέκεται ενεργά στην πολιτική διαδικασία με αυτό τον τρόπο. «Είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με την πολιτική με αυτόν τον τρόπο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη διαδικασία που οδήγησε στην επιλογή των υποψηφίων, ο κ. Λαούρης χαρακτήρισε τη διαδικασία πρωτοφανή, τονίζοντας ότι χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε μια ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου διαδικτυακά μέσω ειδικής εφαρμογής. Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι από κρατικό φορέα. «Είναι η πρώτη φορά που μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπους που ψήφισαν διαδικτυακά, με μια εφαρμογή που δημιουργήθηκε με ιδιωτική πρωτοβουλία και με πολύ μικρό αριθμό προγραμματιστών. Παρ’ όλα αυτά όλα κύλησαν ομαλά», σημείωσε.

Σχολιάζοντας τις αναφορές για ψεύτικους λογαριασμούς ή παρασκηνιακές παρεμβάσεις, ο κ. Λαούρης υποστήριξε ότι τέτοια φαινόμενα υπήρξαν σε πολύ μικρή κλίμακα και δεν επηρέασαν τη διαδικασία των εκλογών. Όπως εξήγησε, τα όποια προβλήματα εντοπίστηκαν αφορούσαν μια προηγούμενη φάση, όταν γινόταν προώθηση της εφαρμογής σε νέους χρήστες. «Οι fake λογαριασμοί υπήρξαν σε πολύ μικρή κλίμακα και όχι στη φάση των εκλογών. Ήταν σε προηγούμενη φάση, όταν γινόταν το λεγόμενο challenge για να κατεβάσουν νέοι άνθρωποι την εφαρμογή», είπε. Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ορισμένες περιπτώσεις χρήστες που διέγραφαν έναν λογαριασμό και δημιουργούσαν νέο μπορούσαν να καταμετρηθούν δύο φορές. «Αυτό ανακαλύφθηκε εκ των υστέρων και διορθώθηκε, καθώς αφαιρέθηκαν οι επιπρόσθετοι λογαριασμοί», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε τη διαδικασία ιστορική, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ένα σημαντικό πείραμα συμμετοχικής δημοκρατίας. «Ίσως είναι η πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα που συνεχίζουμε από εκεί που έμειναν οι αρχαίοι Έλληνες», ανέφερε. Όπως εξήγησε, στην αρχαία Αθήνα οι πολίτες μπορούσαν να επιλεγούν μέσω κλήρωσης για τη Βουλή των 500, ενώ στη σύγχρονη εκδοχή της διαδικασίας κάθε πολίτης έχει τη δυνατότητα να αυτοπροτείνεται ως υποψήφιος και να ζητά την ψήφο των συμπολιτών του. «Επιτρέψαμε στον κάθε απλό πολίτη να ανεβεί και να βάλει υποψηφιότητα, να αυτοονομαστεί υποψήφιος βουλευτής και να ζητήσει την ψήφο του λαού», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των πολιτών, ο κ. Λαούρης παρουσίασε και τα σχετικά στοιχεία. Όπως είπε, περίπου 35 χιλιάδες πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή, ενώ περίπου 18 χιλιάδες έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων τους, μέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι πρόκειται για πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας άνω των 18 ετών. Από αυτούς, περίπου 13 έως 14 χιλιάδες συμμετείχαν τελικά στη διαδικασία ψηφοφορίας. «Θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, που ξεπέρασε κάθε δική μας προσδοκία», ανέφερε.

Αναφερόμενος στην επόμενη ημέρα για το κίνημα, ο κ. Λαούρης εξήγησε ότι η φιλοσοφία της «Άμεσης Δημοκρατίας» διαφοροποιείται από τη λειτουργία των παραδοσιακών κομμάτων. «Η Άμεση Δημοκρατία δεν είναι απλώς ένα άλλο κόμμα. Δεν είναι καν κόμμα. Είναι ένα κίνημα, μια νέα φιλοσοφία», τόνισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πολιτικές προτεραιότητες δεν καθορίζονται από μια κεντρική ηγεσία αλλά προκύπτουν μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών. Όπως είπε, περίπου τρεις χιλιάδες πολίτες κατέθεσαν προτάσεις και προτεραιότητες μέσα από την εφαρμογή, οι οποίες στη συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε έως επτά βασικούς άξονες πολιτικής.

Μεταξύ των βασικών θεμάτων που αναδεικνύονται, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι τα ζητήματα της καθημερινότητας και ιδιαίτερα τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών. «Η επόμενη μέρα αφορά την καθημερινότητα, τα οικονομικά προβλήματα, την ακρίβεια», ανέφερε. Όπως είπε, πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στο κόστος ζωής, παρά το γεγονός ότι η κυπριακή κοινωνία θεωρείται οικονομικά ισχυρή. «Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που δυσκολεύονται κάθε μήνα να τα βγάλουν πέρα», σημείωσε.

Παράλληλα, εξήγησε ότι το κίνημα θα επιλέξει να επικεντρωθεί σε έναν περιορισμένο αριθμό βασικών ζητημάτων, καθώς – όπως είπε – δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν αλλαγές σε όλα τα επίπεδα ταυτόχρονα. «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε εκατό πράγματα. Πρέπει να επικεντρωθούμε σε έναν μικρό αριθμό για να κάνουμε μια πραγματική αλλαγή», δήλωσε.

Σχολιάζοντας τη ρητορική που χρησιμοποιούν ορισμένα στελέχη του κινήματος περί «επανάστασης», ο κ. Λαούρης ανέφερε ότι η λέξη αυτή αποτυπώνει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, χωρίς όμως να σημαίνει πλήρη ανατροπή των υφιστάμενων θεσμών. «Είναι ένα είδος επανάστασης, όχι με την έννοια ότι θα καταστρέψει τα πάντα, αλλά γιατί δημιουργεί μια άμεση σχέση μεταξύ πολίτη και Βουλής», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δεν συμμερίζεται τον απόλυτο μηδενισμό του έργου των παραδοσιακών κομμάτων. «Η απόλυτη ισοπέδωση είναι λάθος. Δεν συμφωνώ με τον μηδενισμό», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι σημαντικές πολιτικές αποφάσεις των προηγούμενων ετών έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση του σημερινού κοινωνικού κράτους. «Υπάρχουν πράγματα όπως το ΓεΣΥ, οι κοινωνικές ασφαλίσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, που έχουν προκύψει μέσα από τη λειτουργία της Βουλής και των κομμάτων», σημείωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι πολλοί πολίτες θεωρούν πως η χώρα θα μπορούσε να έχει προχωρήσει περισσότερο. «Η Κύπρος θα μπορούσε να είναι πρώτη σε πάρα πολλά», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τη λειτουργία του κινήματος και τη συζήτηση γύρω από την εκλογή προέδρου, ο κ. Λαούρης υποστήριξε ότι τα ζητήματα αυτά θα ρυθμιστούν σταδιακά, καθώς η οργάνωση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Όπως εξήγησε, ο τρόπος με τον οποίο καταχωρήθηκε αρχικά το κόμμα σχετίζεται με νομικές και διαδικαστικές απαιτήσεις. «Η εγγραφή ενός κόμματος δεν είναι εύκολη διαδικασία. Ο δικηγόρος εισηγήθηκε να γίνει με αυτόν τον τρόπο για να προχωρήσει γρήγορα η διαδικασία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δομή θα αλλάξει στη συνέχεια.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να διεκδικήσει την προεδρία του κινήματος. «Έχω ήδη πάρει την προσωπική απόφαση να συμμετέχω σε κάτι που δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μου. Νομίζω ότι είναι ήδη μια αρκετή προσφορά προς τον τόπο μου», δήλωσε.

Κλείνοντας, ο κ. Λαούρης ανέφερε ότι το σημαντικότερο αποτέλεσμα της διαδικασίας δεν είναι μόνο τα εκλογικά αποτελέσματα αλλά η αλλαγή στον τρόπο σκέψης των πολιτών. «Ακόμη και αν δεν πετύχει ακριβώς με τον τρόπο που το φανταζόμαστε, θα έχει ήδη πετύχει, γιατί θα έχει βάλει στη σκέψη των ανθρώπων δύο πράγματα: ότι μπορούμε περισσότερα και ότι ο κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται να συμμετέχει όταν του δώσεις την ευκαιρία», ανέφερε.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι μετά τα αποτελέσματα αισθάνεται κυρίως ένα μεγάλο βάρος ευθύνης. «Αυτό που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο η χαρά της επιτυχίας, αλλά ένα τεράστιο βάρος να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα και αυτές οι ελπίδες που έχουμε δημιουργήσει στον κόσμο», κατέληξε.

