Η Άμεση Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τους 56 υποψήφιους βουλευτές που θα διεκδικήσουν έδρες στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου.

Το κόμμα παρουσίασε στη Λεμεσό όλους τους υποψήφιους και στις 6 επαρχίες της Κύπρου.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΕΜΕΣΟΥ

Δημήτρης Σούγλης

Κωστάκης Αντωνίου

Γιάννης Τσίτσης

Φώτης Φωτίου (Ζορπάς)

Αβραάμ Θεμιστοκλέους

Μάριος Χογλαστός

Σωτήρης Νικολάου

Ανδρέας Κλεοβούλου

Κλεονίκη Ιωάννου

Δήμητρα Χατζησταύρου

Μαρία Λοίζου

Παναγιώτης Σοφοκλέους

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Νταϊάνα Κωνσταντινίδη

Ελένη Μενελάου

Στυλιανός Παπαχριστοφόρου

Κυπριανός Βαρνάβα

Νικόλας Φλουρέντζου

Ανδρέας (Άντης) Βαρωσιώτης

Χρήστος Αδάμου

Ανδρέας Καζανός

Δημήτριος Πατσιάς

Σάββας Αρμενάκη

Αναστάσιος (Τάσος) Αναστασίου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Βασίλειος Θρασυβούλου

Φοίβος Δουκανάρης

Στέφανος Χριστοδούλου

Νεκταρία Κωνσταντινίδου

Γεωργία Πέτρου

Κυριάκος Κυριάκου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΑΦΟΥ

Δημήτρης Μπάρος

Νίκος Παλιός

Φειδίας Στόκκος

Ανδρέας Σιαηλής

Αλφρέδος Αλφρέδου

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ

Κωνσταντίνος Κυπριανού

Νίκος Μαυρομμάτη

Βάλερη Ταραπάι

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Φειδίας Παναγιώτου

Γιάννης Λαούρης

Νίκος Λουκά (Λουκάνικος)

Έλενα Μιντέλα

Γιασουμής Γιασουμή

Μάριος Σταύρου

Μηνάς Γιώρκας

Ραφαήλ Νικολάου

Μαρίνα Γεωργίου

Ιωάννης Δαμιανού

Κύπρος Πορτοκαλίδης

Μάριος Παναγή

Μόνικα Σοφοκλέους

Μάριος Θεράποντος

Λάμπρος Ιωάννου

Μπάρετ Κοστανιάν

Λοίζος Χρυσάνθου

Ανδρέας Πίγκας

Μιχαλάκης Μιχαήλ

Η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη προέδρου, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Πέμπτη.

Παράλληλα, περισσότεροι από 3.000 πολίτες κατέθεσαν προτάσεις για θέσεις και αρχές του κόμματος, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις αρχές Απριλίου.