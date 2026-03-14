Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στην Οδό Πάφου, στην επαρχία Λεμεσού, όταν δέντρο κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, μεγάλο δέντρο που βρισκόταν στο πεζοδρόμιο υποχώρησε και κατέληξε στο οδόστρωμα, χτυπώντας διερχόμενο όχημα.







Να υπενθυμιστεί ότι το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 7 το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, συνδυασμός βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων αλλά και ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων, αναμένεται να επηρεάζει κατά διαστήματα το νησί.







Διαβάστε επίσης: «Άνοιξαν» οι ουρανοί: Έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες - Δείτε βίντεο