Σε κλοιό κακοκαιρίας σήμερα το πρωί η Κύπρος, με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες να επηρεάζουν διάφορες περιοχές.

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 7 το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, συνδυασμός βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων αλλά και ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων, αναμένεται να επηρεάζει κατά διαστήματα το νησί.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο με τις βροχοπτώσεις ανά το Παγκύπριο

