Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι κτηνοτρόφοι στη Λάρνακα, διαμαρτυρόμενοι για τις θανατώσεις ζώων λόγω αφθώδους πυρετού.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ στην Λάρνακα, Έλενα Λουκά, έχουν αποκόψει δρόμο στην Αραδίππου, στην περιοχή ΣΟΠΑΖ.

Προηγουμένως, απέκοψαν δρόμους στην περιοχή της Ορόκλινης, με σκοπό να αποτρέψουν Λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να μεταβούν σε κτηνοτροφικής μονάδες και να προχωρήσουν σε θανατώσεις ζώων.

