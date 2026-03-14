Πρόσθετες διατάξεις και απαγορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση υλικών και προϊόντων, όπως μαλλί, προβιές και κοπριά, πρόνοιες σχετικά με τη σφαγή των ζώων από τις επηρεαζόμενες ζώνες και την κουρά δίχηλων ζώων και νέα ημερομηνία σχετικά με τη διαδικασία συγκομιδής, περισυλλογής, μεταφοράς, διακίνησης και ενσίρωσης ζωοτροφών, εμπεριέχονται σε νέο Διάταγμα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, για τα μέτρα ελέγχου του αφθώδους πυρετού, το οποίο δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Πέμπτη.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις και οι απαγορεύσεις σχετικά με τη διακίνηση δίχηλων ζώων, τη βόσκηση δίχηλων ζώων, τη διακίνηση ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων, τη βόσκηση δίχηλων ζώων, τις επισκέψεις σε εκμεταλλεύσεις ή χώρους όπου εκτίθενται στο κοινό δίχηλα ζώα σε επηρεαζόμενες ζώνες.

Σημειώνεται ότι η αρμόδια Αρχή καθορίζει με απόφασή της τις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα για τον αφθώδη πυρετό.

Υπογραμμίζεται πως μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθούν μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής διοικητικού προστίμου μέχρι €5.000.

Το νέο Διάταγμα, 12ης Μαρτίου 2026, αντικαθιστά το προηγούμενο Διάταγμα της 5ης Μαρτίου 2026.

