Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου εξέδωσε στις 10/03/2026 Απόφαση για το Μέτρο Ενίσχυσης «Τροποποίηση του Μέτρου: Κρούσματα σε περίπτωση εμφάνισης Ασθένειας που αναφέρεται σε Έκτακτο Σχέδιο Δράσης καθώς και εκπόνηση και εφαρμογή Ειδικών Προγραμμάτων για την αντιμετώπιση Ασθενειών» ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε στο Γραφείο την προηγούμενη ημέρα.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωση, η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και δικαιούχοι της ενίσχυσης που παραχωρούνται μέσω του Μέτρου θα είναι όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Μέτρο θα εφαρμόζεται σε «Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις», ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου.

Σημειώνεται ότι το Μέτρο αποσκοπεί στην εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση κρουσμάτων σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας που αναφέρεται σε Έκτακτο Σχέδιο Δράσης, καθώς και εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών.

Οι ασθένειες που περιλαμβάνονται στο παρόν Μέτρο είναι οι ακόλουθες: Αφθώδης πυρετός, λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των βοοειδών, λοίμωξη από τον ιό της νόσου της κοιλάδας Rift, λοίμωξη από τον ιό της οζώδους δερματίτιδας, λοίμωξη από Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (λοιμώδης πλευροπνευμονία των βοοειδών), ευλογιά των αιγοπροβάτων, λοίμωξη από τον ιό της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, λοιμώδης πλευροπνευμονία των αιγών, πανώλη των ίππων, λοίμωξη από Burkholderia mallei (μάλη), κλασική πανώλη των χοίρων, αφρικανική πανώλη των χοίρων, υψηλή παθογονικότητα γρίπη των πτηνών και λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών.

Η Ενωσιακή Νομική Βάση του Μέτρου είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2472.

Σημειώνεται ότι το τροποποιηθέν Μέτρο τέθηκε σε ισχύ με τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης της Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 13 Μαρτίου 2026. Όσον αφορά στο υπόλοιπο μέρος του Μέτρου εξακολουθεί να ισχύει η αξιολόγηση της Εφόρου, όπως εκτίθεται στην Απόφαση της με αρ. 416 και ημερ. 20 Ιανουαρίου 2023, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ