Η πλήρης εφαρμογή των μέτρων και η τήρηση των κανόνων της ΕΕ σε ολόκληρη τη χώρα είναι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτή την κρίση του αφθώδους πυρετού γρήγορα, χωρίς σημαντικές απώλειες ζώων και σοβαρές οικονομικές ζημίες για τους κτηνοτρόφους, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, Όλιβερ Βαρχέλι, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλους αρμόδιους την Παρασκευή στη Λευκωσία.

Πρόσθεσε ότι για τις φάρμες όπου έχει εκδηλωθεί κρούσμα, οι κανόνες είναι πολύ σαφείς και πολύ αυστηροί, ορίζοντας ότι όλα τα ζώα θα πρέπει να θανατωθούν και το κρέας τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ενώ απηύθυνε έκκληση προς όλους όσους δεν έχουν σχέση με τον τομέα να μείνουν μακριά από τις περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα της νόσου.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Βαρχέλι, το πρώτο θέμα σε όλες τις συναντήσεις που είχε με τους αγρότες, με την ευρύτερη αγροτική κοινότητα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την Υπουργό Γεωργίας και με μέλη του Κοινοβουλίου, είναι ότι η ΕΕ βρίσκεται εδώ για να βοηθήσει.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε την Κύπρο, δεν θα αφήσουμε την Κύπρο και τους αγρότες της Κύπρου μόνους τους να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση και θα σας συνοδεύσουμε σε όλη τη διαδρομή», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι βρέθηκε στη χώρα πριν από δύο εβδομάδες και επέστρεψε για να ελέγξει την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή των μέτρων, αλλά και για να βεβαιωθεί ότι όλοι κατανοούν τα μηνύματα, ότι όλοι αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια για το γεγονός ότι η ΕΕ θα βοηθήσει και θα αποζημιώσει τους αγρότες για τις απώλειές τους.

«Είναι επίσης πολύ σημαντικό, όπως το βλέπω σήμερα, να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα εφαρμόζονται πλήρως σε ολόκληρη τη χώρα και παντού, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από αυτή την κρίση γρήγορα και χωρίς σημαντικές απώλειες ζώων και σημαντικές οικονομικές απώλειες για τους αγρότες», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Βαρχέλι, η ΕΕ διέθεσε εμβόλια στο νησί μόλις λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση της νόσου και απέστειλε μια κτηνιατρική ομάδα της ΕΕ η οποία συνεχίζει να συνεργάζεται με το τοπικό κτηνιατρικό προσωπικό και, με τη συνεργασία τους, έχει οργανωθεί η καταπολέμηση της νόσου.

«Ο αφθώδης πυρετός είναι η πιο λοιμογόνος ζωική νόσος που υπάρχει. Είναι εξαιρετικά ανθεκτική, εξαιρετικά μεταδοτική και ικανή να μολύνει πολλά διαφορετικά είδη ζώων, επομένως, είναι η πιο επικίνδυνη ζωική νόσος που υπάρχει στον κόσμο», σημείωσε περαιτέρω.

«Αυτό που καταπολεμούμε είναι ο ισχυρότερος και πιο σκληρός εχθρός που μπορεί να υπάρχει όταν πρόκειται για την υγεία των ζώων, και γι' αυτό πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλοι τηρούν τους κανόνες, όχι μόνο οι κτηνοτρόφοι, αλλά όλοι όσοι μετακινούνται στη χώρα, όλοι όσοι μεταφέρουν ζώα, όλοι όσοι ασχολούνται με τη γεωργία, αλλά και εκείνοι που απλώς επισκέπτονται την ύπαιθρο. Πρέπει όλοι να τηρούμε τους κανόνες, αυτό είναι το μόνο μέσο που έχουμε για να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, τους κτηνοτρόφους, τα ζώα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Μόνο έτσι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο αυτής της νόσου», τόνισε.

«Αυτό σημαίνει ότι για τις φάρμες όπου υπάρχει κρούσμα, οι κανόνες είναι πολύ σαφείς και πολύ αυστηροί. Όλα τα ζώα σε αυτές τις φάρμες θα πρέπει να θανατωθούν, το κρέας τους δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πρέπει να καταστραφεί, και το παραγόμενο γάλα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει επίσης να καταστραφεί», εξήγησε, προσθέτοντας ότι γύρω από αυτές τις φάρμες θα πρέπει να οριοθετηθεί μια ζώνη 3 χιλιομέτρων, κάτι που γίνεται από την Kυβέρνηση, και έξω από αυτή τη ζώνη υπάρχει μια ζώνη εποπτείας 10 χιλιομέτρων, στην οποία πρέπει να εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα βιοασφάλειας.

«Θέλω να ζητήσω από όλους να μην πηγαίνουν σε αυτές τις ζώνες και γύρω από αυτές. Μην πηγαίνετε εκεί για κανένα λόγο αν δεν έχετε δουλειά εκεί. Μην πάτε εκεί για να διαμαρτυρηθείτε, μην πάτε εκεί για να κάνετε συνεντεύξεις. Μπορείτε πολύ εύκολα να μεταφέρετε τον ιό στα παπούτσια σας, στο μπουφάν σας, στα χέρια σας χωρίς καν να το καταλάβετε. Ως άνθρωποι, δεν συνειδητοποιούμε καν ότι είμαστε και εμείς φορείς αυτών των ιών. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω από όλους σας να μείνετε μακριά από αυτές τις περιοχές. Διαφορετικά, οι κτηνοτρόφοι θα συνεχίσουν να υφίστανται απώλειες και τα ζώα θα υποφέρουν ακόμη περισσότερο», τόνισε επιπλέον.

Ο Επίτροπος πρόσθεσε ότι είναι εξίσου σημαντικό, εάν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να θανατωθούν τα ζώα σε μία μέρα, να εμβολιαστούν πριν από τη σφαγή, ώστε να μειωθεί η συγκέντρωση του ιού στον αέρα. «Ο άνεμος, καθώς φυσά, μεταφέρει αυτόν τον ιό παντού. Ο ιός αυτός είναι εξαιρετικά ανθεκτικός. Μπορεί να επιβιώσει στον ήλιο, μπορεί να επιβιώσει στη βροχή, μπορεί να αντέξει τη ζέστη, μπορεί να επιβιώσει στο κρύο, μπορεί να αντέξει σχεδόν οτιδήποτε. Επομένως, τώρα είναι η στιγμή να μειώσουμε τη συγκέντρωση του ιού στην ατμόσφαιρα χρησιμοποιώντας τον εμβολιασμό πριν από τη θανάτωση, εάν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να θανατωθούν τα ζώα την ίδια ημέρα», υπογράμμισε.

Ο κ. Βαρχέλι πρόσθεσε ότι οι περιορισμοί στις μετακινήσεις θα πρέπει να τηρούνται πλήρως, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό τα φορτηγά που εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές τις περιοχές να αναχωρούν μόνο αφού απολυμανθούν πλήρως, και ότι όλοι όσοι εισέρχονται και εξέρχονται από αυτές τις περιοχές θα πρέπει να απολυμαίνονται πλήρως.

«Έχουμε δει αυτές τις σκηνές ήδη πέρυσι στη Σλοβακία και την Ουγγαρία, αυτός είναι ο μόνος τρόπος για την εξάλειψη αυτής της νόσου. Εκεί ήταν επιτυχημένοι και είμαι βέβαιος ότι και η Κύπρος θα είναι επιτυχημένη, διότι αυτοί οι κανόνες έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν όλους μας. Αυτοί οι κανόνες βασίζονται στην επιστημονική γνώση και έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί πολλές φορές και ήταν πάντα επιτυχημένοι στο να μειώσουν και τελικά να εξαλείψουν τον ιό από τις περιοχές όπου εφαρμόστηκαν. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτά τα μέτρα, σε συνδυασμό με τα άλλα προληπτικά μέτρα που έχει εισαγάγει η Κυβέρνηση σε άλλα μέρη του νησιού που δεν έχουν πληγεί, δηλαδή τον εμβολιασμό, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε την Κύπρο να πάρει τον έλεγχο της κατάστασης και να αποτρέψει περαιτέρω κρούσματα, διότι ο κίνδυνος είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι φαίνεται σήμερα», σημείωσε.

Όσον αφορά τη Λάρνακα, η οποία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, συγκεντρώνει το 34% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου της χώρας, ο Επίτροπος είπε ότι η πληγείσα περιοχή είναι μικρότερη από αυτό το ποσοστό, ωστόσο αν δεν γίνει τίποτα για την ασθένεια και αφεθεί να εξελιχθεί, αυτό θα σημαίνει ότι ολόκληρο το νησί μπορεί να μολυνθεί, και αν μολυνθεί ολόκληρο το νησί, αυτό σημαίνει την απώλεια ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.

«Δεν το θέλουμε αυτό, θέλουμε η Κύπρος να μπορέσει να το αποφύγει και θέλουμε οι κτηνοτρόφοι στην Κύπρο να το αποφύγουν. Έχουμε συζητήσει εκτενώς με τους κτηνοτρόφους για τις αποζημιώσεις που θα δοθούν. Τους συνοδεύουμε σε κάθε στάδιο και σε κάθε βήμα της κρίσης. Έχουμε φέρει εδώ τα εμβόλια, έχουμε φέρει τους κτηνιάτρους. Θα παρέχουμε οικονομική αποζημίωση για τη σφαγή, για την καταστροφή των σφαγίων, για την καταστροφή του κρέατος, για την καταστροφή των γαλακτοκομικών προϊόντων και του γάλακτος. Στη συνέχεια, με βάση μια έκθεση που θα λάβουμε από την Κυβέρνηση, θα αποζημιώσουμε επίσης τις οικονομικές απώλειες και, μόλις η Κύπρος βρεθεί την κατάσταση απαλλαγής από τον ιό, θα βοηθήσουμε επίσης στην ανασύσταση του ζωικού πληθυσμού της Κύπρου με νέα ζώα», κατέληξε.

Ερωτηθείς για τις ιδιαίτερες συνθήκες στα κατεχόμενα εδάφη και πώς θα μπορούσε να προστατευθεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Βαρχέλι είπε ότι έχει γίνει συζήτηση σχετικά με το θέμα και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βοηθήσει και το άλλο τμήμα του νησιού να καταπολεμήσει αυτή την ασθένεια.

«Έχουμε στείλει εμβόλια και εκεί, ώστε να αρχίσουν να μειώνουν το φορτίο του ιού. Είμαστε σε συνεχή επαφή μέσω των επικεφαλής κτηνιάτρων και προσπαθούμε να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας μαζί τους, ώστε το νησί να γίνει και πάλι απαλλαγμένο από τον ιό», πρόσθεσε.

Σε σχόλιο ότι τα ζώα δεν θανατώνονται στα κατεχόμενα εδάφη, ο Επίτροπος είπε ότι ακολουθούν διαφορετική στρατηγική. «Δεν αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπαθούμε τώρα να τους πείσουμε για την αποτελεσματικότητα και το πολύ υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των κανόνων μας. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τους πείσουμε», σημείωσε περαιτέρω.

Ερωτηθείς αν υπάρχει πιθανότητα να απαγορευτούν οι συναντήσεις μεταξύ κτηνοτρόφων για την πρόληψη της μετάδοσης του ιού, ο Επίτροπος είπε ότι αν και δεν είναι ο επιδημιολόγος που θα μπορούσε να ανατρέξει στην κατάσταση ως είχε, αν ένας κτηνοτρόφος μετακινηθεί από μια μη πληγείσα περιοχή σε μια πληγείσα περιοχή για να διαμαρτυρηθεί και στη συνέχεια επιστρέφει στο δικό του κοπάδι, το πιο πιθανό είναι να μολύνει τα δικά του κοπάδια. «Γι' αυτό, σας παρακαλώ, αποφύγετε τις περιοχές που είτε υπόκεινται σε περιορισμούς είτε βρίσκονται υπό επιτήρηση. Όσοι δεν έχουν καμία δουλειά εκεί, και η διαμαρτυρία, με συγχωρείτε, δεν αποτελεί απολύτως απαραίτητη δουλειά, μην πηγαίνετε εκεί», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το τι ζήτησε η κυπριακή Κυβέρνηση, ο κ. Βαρχέλι είπε ότι συζήτησαν τους ισχύοντες κανόνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι υπάρχει πολύ σαφής κατανόηση του τι συνεπάγονται αυτοί οι κανόνες για τα κράτη μέλη και στη Λευκωσία.

«Συζητήσαμε επίσης ορισμένες από τις επιλογές που περιλαμβάνονται στο ισχύον καθεστώς κανόνων. Βασικά, υπάρχει μία επιλογή για την οποία με ρώτησε η κυπριακή Κυβέρνηση, αν δηλαδή πρέπει να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των μονάδων που δεν έχουν πληγεί, οι οποίες βρίσκονται εκτός της γεωγραφικής περιοχής που έχει πληγεί επί του παρόντος, και εκείνων που εισάγουν πρόσθετα μέτρα, κάτι που σημαίνει τη διαίρεση σε διαφορετικές μονάδες και την τήρηση αυστηρών όρων βιοασφάλειας, δηλαδή τρεις εβδομάδες σταθερής κατάστασης απαλλαγής από τον ιό, εργαστηριακές εξετάσεις όλων των ζώων, φυσικά φράγματα μεταξύ των μονάδων, διαφορετικό προσωπικό που να εξυπηρετεί τις διαφορετικές μονάδες εντός της φάρμας και διαφορετικές αλυσίδες σίτισης για τις διαφορετικές μονάδες εντός της φάρμας, αν αυτή η επιλογή μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση», εξήγησε.

«Η προκαταρκτική μας εκτίμηση είναι ότι θα μπορούσε, αλλά πολλά εξαρτώνται από την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πληρούνται και στην πράξη, οπότε αν η Κυβέρνηση δώσει αυτή την ευκαιρία στους κτηνοτρόφους να εφαρμόσουν αυτή την επιλογή, τότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες αυτές οι προϋποθέσεις τηρούνται πλήρως. Είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε την Κυβέρνηση αν το θεωρήσει χρήσιμο για την εφαρμογή», κατέληξε ο Επίτροπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ