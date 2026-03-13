«Σήμερα στην Κύπρο εξέφρασα την πλήρη αλληλεγγύη και στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της επιδημίας του αφθώδους πυρετού», ανέφερε με ανάρτηση στο Χ ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Όλιβερ Βάρχελι.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Υγεία και την Καλή Διαβίωση των Ζώων ενημέρωσε την Παρασκευή τις αγροτικές οργανώσεις, κτηνοτρόφους και κρατικές υπηρεσίες, υπογραμμίζοντας ότι ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αφθώδη πυρετό θα εφαρμοστεί χωρίς καμία χαλάρωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ