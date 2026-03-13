Δεν παρατείνεται, στην παρούσα φάση, το καθεστώς εκκένωσης στο δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου, έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων των τελευταίων ημερών από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση με τις άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, για την απόφαση έχουν ήδη ενημερωθεί ο Δήμαρχος Κουρίου και ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου.

Όπως αναφέρεται, «παρά τη λήξη της κατάστασης εκκένωσης, η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και η εικόνα θα επαναξιολογείται συνεχώς, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, εφόσον παραστεί νέα ανάγκη».

Στο πλαίσιο αυτό, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν προληπτικά και συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή.

📢 Ενημέρωση για την εκκένωση του δημοτικού διαμερίσματος Ακρωτηρίου



🔹 Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε συνεννόηση με τις άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές, εξέτασε τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή Ακρωτηρίου. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που έγινε,… — Υπουργείο Εσωτερικών Κυπριακή Δημοκρατία (@MinInteriorCY) March 13, 2026

Διαβάστε επίσης: Μαρτυρία μητέρας από Ακρωτήρι: «Τα παιδιά μας φοβούνται να επιστρέψουν»