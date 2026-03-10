Σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση των μαθητών αντιμετωπίζουν οικογένειες στο Ακρωτήρι, μετά την εκκένωση της περιοχής και τη μετεγκατάσταση σχολικών μονάδων.

Μιλώντας στο Μεσημέρι και Κάτι, η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων του Δημοτικού Σχολείου Ακρωτηρίου, Πωλίνα Αργυρού, ανέφερε ότι, παρότι βρέθηκαν σχολικές μονάδες για τη φιλοξενία των μαθητών κατά την περίοδο του συναγερμού, δεν υπάρχει πρόνοια για τη μεταφορά των παιδιών με λεωφορεία.

«Τα σχολεία αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο πρόβλημα. Βρέθηκαν οι μονάδες για να γίνει η μετεγκατάσταση των μαθητών για όσο διάστημα υπάρχει συναγερμός και εκκένωση στο Ακρωτήρι, όμως δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τα λεωφορεία για τη μετακίνησή τους», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, αρκετοί γονείς αναγκάστηκαν να μεταφέρουν μόνοι τους τα παιδιά τους στα σχολεία, ενώ πολλοί χρειάστηκε να πάρουν άδεια από την εργασία τους για να το καταφέρουν.

«Οι περισσότεροι τα πήραν μόνοι τους, αλλά αναγκάστηκαν να πάρουν άδεια για να μπορούν να το κάνουν. Αντιλαμβάνεστε ότι το ίδιο δύσκολο είναι και το μεσημέρι», είπε.

Παράλληλα, αρκετές οικογένειες παραμένουν εκτός Ακρωτηρίου μετά την εκκένωση, με κάποιους να διαμένουν προσωρινά σε ξενοδοχεία στη Λεμεσό.

«Εγώ μένω στο Ακρωτήρι αλλά αυτή τη στιγμή διαμένω σε ξενοδοχείο στη Λεμεσό μέσω της Πολιτικής Άμυνας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν και οικογένειες που επέστρεψαν στο χωριό τους. «Και τα παιδάκια μας τα ίδια φοβούνται να επιστρέψουν» σημείωσε.

Ωστόσο, πολλοί γονείς εξακολουθούν να αισθάνονται ανασφάλεια.

«Υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια στο να επιστρέψουμε. Όταν το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας δεν σου λέει ότι είναι 100% ασφαλές να επιστρέψεις, δεν το ρισκάρεις. Οι περισσότεροι φοβόμαστε», σημείωσε.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων τόνισε ότι αρκετά παιδιά έχουν επηρεαστεί ψυχολογικά από τα γεγονότα και γι’ αυτό ζητήθηκε η παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο.

«Κάνουμε διαβήματα για να έρθει κάποιος ψυχολόγος στο σχολείο, ώστε να μιλήσει στα παιδιά και να τα βοηθήσει να επανέλθουν στην κανονικότητα και τη ρουτίνα τους», ανέφερε.

Όπως είπε, κάποια παιδιά αντιλήφθηκαν τι συνέβη, ενώ άλλα ξύπνησαν τη νύχτα από τις σειρήνες και τα αεροσκάφη.

«Ο γιος μου δεν άκουσε την έκρηξη, αλλά άκουσε τις σειρήνες και τα αεροπλάνα. Υπάρχουν άλλα παιδιά που ξυπνούν το βράδυ και κλαίνε. Δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο, όμως είναι κάτι πρωτόγνωρο και χρειάζεται ψυχολογική στήριξη», είπε.

Σύμφωνα με την ίδια, ψυχολόγοι του Υπουργείου Υγείας έχουν ήδη εκφράσει πρόθεση να προσφέρουν στήριξη στα παιδιά.

Αναφερόμενη στις πρώτες ώρες μετά το περιστατικό, η κ. Αργυρού είπε ότι αρχικά δεν υπήρχε σαφής ενημέρωση.

«Στην αρχή δεν υπήρχε συντονισμός. Εμάς μας ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος ότι κάτι συνέβη στις Βάσεις και πήραμε την απόφαση οικογενειακώς να κατέβουμε στη Λεμεσό το ίδιο βράδυ», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε ότι άκουσε την έκρηξη και ότι στη συνέχεια υπήρχε έντονη κινητικότητα μαχητικών αεροσκαφών.

«Ήμουν ξύπνια και άκουσα την έκρηξη και τρομοκρατήθηκα. Τα αεροπλάνα πετούσαν συνεχώς, κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο. Μέχρι τις 12:30 πέταξαν περίπου 12 μαχητικά αεροπλάνα», είπε.

Την επόμενη ημέρα, όπως ανέφερε, ενημερώθηκαν ότι ήχησαν σειρήνες και ότι επρόκειτο για έκτακτο περιστατικό που οδήγησε στην υποχρεωτική εκκένωση της περιοχής.