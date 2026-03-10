Την άποψη ότι η συζήτηση για το μέλλον των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο είναι πρόωρη υπό τις παρούσες συνθήκες εξέφρασε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις μετά την επίθεση στις βάσεις και το γενικότερο κλίμα ασφάλειας στην περιοχή.

Ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι το ζήτημα των βάσεων πρέπει να εξεταστεί σε δύο διαφορετικά επίπεδα: αφενός την ίδια την ύπαρξη των βάσεων και αφετέρου το κατά πόσο η Βρετανία έλαβε τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τόσο των εγκαταστάσεων όσο και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, η πρώτη ευθύνη των Βρετανών θα έπρεπε να ήταν η προστασία των βάσεών τους αλλά και των πολιτών που ζουν εντός των περιοχών αυτών. Την ίδια ώρα, χαρακτήρισε άκαιρη τη συζήτηση για ενδεχόμενη αποχώρηση των βάσεων, τονίζοντας ότι ένα τόσο σοβαρό ζήτημα απαιτεί ψύχραιμη μελέτη και διαβουλεύσεις.



Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι το προηγούμενο του Μαυρικίου αποτελεί μια καλή βάση για τη θωράκιση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ζήτημα των βρετανικών βάσεων ενώ είπε πως παρά το γεγόνός ότι οι Βρετανοί δεν ευνόησαν διαχρονικά τις θέσεις μας,ωστόσο το θέμα των Βάσεων θα πρέπει να εξεταστεί μετά την λύση του Κυπριακο.υ

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το 2014, επί της διακυβέρνησής του, υπήρξε συμφωνία με τον τότε Βρετανό Πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον για παραχώρηση εκτάσεων από τις βάσεις προς ανάπτυξη, εκφράζοντας την άποψη ότι μέσα από διάλογο μπορούν να επιτευχθούν περισσότερα βήματα στο μέλλον.

«Η Ελλάδα ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά της Ευρώπης»

Αναφερόμενος στις αμυντικές κινήσεις που ακολούθησαν μετά την κρίση, ο τέως Πρόεδρος χαρακτήρισε ορθούς τους χειρισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενεργοποίηση διεθνών συνεργασιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στάση της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι η άμεση αποστολή στρατιωτικών μέσων και η στήριξη προς την Κύπρο ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Όπως είπε, «πρέπει να είμαστε ευγνώμονες προς την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η αντίδραση της Αθήνας οδήγησε και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ολλανδία να κινητοποιηθούν.

Την ίδια στιγμή άσκησε κριτική στη συνολική στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη εμφανίστηκε σε μεγάλο βαθμό απούσα από τις εξελίξεις στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα και την ίδια.

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ και το εμπόδιο της Τουρκίας

Σε σχέση με τη συζήτηση για ενδεχόμενη ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, ο κ. Αναστασιάδης επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα έπρεπε να επιδιώκει τη συμμετοχή της στη Συμμαχία.

Ωστόσο, τόνισε ότι η διαδικασία απαιτεί τη συναίνεση όλων των κρατών-μελών και υπενθύμισε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που καθιστά δύσκολη μια τέτοια εξέλιξη χωρίς προηγούμενη πολιτική συνεννόηση.

«Δεν είχα επικοινωνία με τον Πρόεδρο»

Ερωτηθείς αν υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο τέως Πρόεδρος απάντησε ότι δεν είχε καμία τηλεφωνική επικοινωνία ούτε του ζητήθηκε η γνώμη του.

Όπως σημείωσε, αυτό αποτελεί δικαίωμα του εκάστοτε Προέδρου, σημειώνοντας πως « Ίσως να έχει σοφότερους συμβούλους.»

Καταλήγοντας, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι η διεθνής παρουσία στην Κύπρο αφορά την προστασία ολόκληρης της Κυπριακής Δημοκρατίας και του συνόλου του πληθυσμού της και όχι μόνο συγκεκριμένων κοινοτήτων, επισημαίνοντας την ανάγκη να προβάλλεται αυτό το μήνυμα με σαφήνεια στη διεθνή κοινότητα.



