«Δεν μπορούμε να σώσουμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος», δήλωσε σήμερα στην ενημέρωση δημοσιογράφων για τις εξελίξεις στο μέτωπο του αυθώδους πυρετού η Σωτηρία Γρηγοριάδου, Ανώτερη Λειτουργός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να εφαρμοστούν πλήρως και από όλους τους εμπλεκόμενους τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, καθώς, όπως είπε, εάν δεν εφαρμοστούν τα μέτρα, δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για το πότε θα μπορέσει να αποκατασταθεί η κανονικότητα στην κτηνοτροφία.

Η κ. Γρηγοριάδου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη συνεργασίας από πλευράς κάποιων κτηνοτρόφων με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τις καθυστερήσεις που προκαλεί η αντίσταση στη θανάτωση ζώων από κτηνοτροφικές μονάδες όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα. Μάλιστα, σημείωσε πως η έλλειψη συνεργασίας έχει ως συνέπεια και ατυχήματα λειτουργών των κτηνιατρικών υπηρεσιών στην προσπάθειά τους να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Ανέφερε, επίσης, πως τουλάχιστον δύο λειτουργοί έχουν υποβάλει και καταγγελίες στην Αστυνομία, λόγω της αντιμετώπισης που έτυχαν.

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η κ. Γρηγοριάδου, οι κτηνοτροφικές μονάδες στις οποίες έχουν εντοπιστεί κρούσματα στην επαρχία Λάρνακας παραμένουν στις 38. «Συνεχίζονται οι δειγματοληψίες συνεχίζονται οι ιχνηλατήσεις με τις μετακινήσεις ζώων, για να δούμε αν έχουμε άλλες εστίες αλλού», ανέφερε. «Μέχρι στιγμής όλα βαίνουν καλώς αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει να βαίνουν καλώς ειδικά μετά από τις διάφορες συναθροίσεις των κτηνοτρόφων και την παρεμπόδιση του έργου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, με το να μην θανατώνουμε τα ζώα, έχουμε μία εστία εκεί η οποία αναβλύζει ιό και όσο αργούμε τόσο χειρότερα είναι για τη δική μας τη κτηνοτροφία», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την κινητοποίηση κτηνοτρόφων ενάντια στην θανάτωση ζώων το πρωί του Σαββάτου στη Λάρνακα, είπε ότι οι κτηνίατροι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τον όχλο και ότι αυτές οι ενέργειες συνιστούν παρακώληση της δουλειάς της αρμόδιας αρχής. Είπε, εξάλλου, ότι οι κτηνοτρόφοι στις μονάδες των οποίων εντοπίστηκαν κρούσματα, είχαν ενημερωθεί εξαρχής ότι θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε θανάτωση των ζώων, ενώ, απαντώντας σε ερώτηση, ανέφερε ότι υπάρχει συμφωνία ως προς την κατεύθυνση αυτή και με τους ιδιώτες κτηνιάτρους. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής θανατώθηκαν 14.000 αιγοπρόβατα και 1.100 βοοειδή, ενώ υπάρχουν ακόμα 10.000 ζώα σε αναμονή.

Παράλληλα, η κ. Γρηγοριάδου ανέφερε ότι προχωρούν και οι έλεγχοι σε όλες τις επαρχίες, καθώς και οι εμβολιασμοί, οι οποίοι που έχουν καλύψει το 73% των βουστασίων και γύρω το 35% των ποιμνιοστασίων. Είπε ότι οι εμβολιασμοί εφαρμόζονται σε όλη την Κύπρο, ξεκινώντας από τις παρυφές των μολυσμένων μονάδων, αλλά και έμφαση σε περιοχές κοντά στην γραμμή κατάπαυσης του πυρός, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν και στην Πάφο, στη Λεμεσό και στην Αμμόχωστο, πρώτα σε βοοειδή, μετά σε αιγοπρόβατα γύρω από χοιροστάσια και μετά στα υπόλοιπα αιγοπρόβατα. Εξήγησε ότι το σχήμα αυτό εφαρμόζεται καθώς οι αγελάδες είναι πολύ πιο ευαίσθητες, έχουν έντονα κλινικά συμπτώματα, είναι πιο μεγάλα ζώα και με την αναπνοή εκκρίνουν τον ιό,. Ακολούθως θωρακίζουμε τα χοιροστάσια, όπου μπορεί να εκκρίνεται ο ιός, χωρίς να φαίνονται συμπτώματα, ανέφερε.

Αποφασίστηκε πρώτο μέτρο για οικονομική ανακούφιση κτηνοτρόφων

Η κ. Γρηγοριάδου ανέφερε ότι συνεδρίασε ήδη μία φορά η συμβουλευτική επιτροπή για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, που συστάθηκε από τις 5 Μαρτίου, με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου και με συμμετοχή των συνεργαζόμενων υπηρεσιών του Τμήματος Γεωργίας και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, καθώς και με εκπροσώπους από αγροτικές οργανώσεις.

«Θα αρχίσουν να δημιουργούνται ατομικοί εξατομικευμένοι φάκελοι του κάθε κτηνοτρόφου στη βάση του ζωικού του πληθυσμού, των φορολογικών του δηλώσεων και διάφορων άλλων, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για να προχωρήσουμε άμεσα στις αποζημιώσεις», εξήγησε, προσθέτοντας ότι ένα πρώτο μέτρο ανακούφισης που ψηφίστηκε είναι ένα μικρό ποσό μέχρι €50.000, ανάλογα του ζωικού του πληθυσμού, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτοί που τα ζώα τους θανατώθηκαν, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της αποζημίωσης.

«Παράλληλα, το Υπουργείο Γεωργίας με όλα τα αρμόδια τμήματα και με τους κτηνοτρόφους είναι σε συνεννόηση για να βοηθήσει να εισαχθούν ζώα υψηλής γενετικής αξίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες για να μπορέσουν να επαναδραστηριοποιηθούν, όταν και εφόσον θανατωθούν όλα τα ζώα στην περιοχή, καθαρίσουν, απολυμάνουν, μετά από οδηγίες των κτηνοτροφικών υπηρεσιών και ελέγχων, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα την επαναδραστηριοποίηση ώστε να μην χάνουμε ούτε εισοδήματα ούτε παραγωγή», πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε ότι υπάρχει συνεχής ανοιχτή κοινωνία με Ισπανία και με Γαλλία. «Τα ζώα είναι εκεί. Το θέμα είναι πότε θα μπορέσουμε εμείς να επαναδραστηριοποιηθούν οι μονάδες», εξήγησε η κ. Γρηγοριάδου, προσθέτοντας ότι «εάν δεν θανατωθούν όλα τα ζώα, γίνουν απολυμάνσεις, καθαρίσει η περιοχή, δεν μπορεί να μπει κανέναν ζώο».

Επίσης, απαντώντας σε ερώτηση για το αν δίνονται άδειες για να οδηγηθούν ζώα από κτηνοτροφικές μονάδες σε κρεοπωλεία, η κ. Γρηγοριάδου υπογράμμισε ότι δεν δίνονται άδειες για ζώα από μολυσμένες μονάδες και ότι όσες άδειες δίνονται επιτρέπουν μεταφορές μόνο την Παρασκευή για να οδηγηθούν τα ζώα κατευθείαν στο σφαγείο.

Σημείωσε, επίσης, ότι συνεχίζουν να διενεργούνται έλεγχοι σε όλα τα οχήματα που κινούνται από και προς κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ αναφέρθηκε και στο νέο διάταγμα που αφορά στους περιορισμούς για το κούρεμα των ζώων, ώστε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εργαλεία που βρίσκονται εντός της κάθε μονάδας, για να μην υπάρχει επαφή και κίνδυνος μεταφοράς του ιού. Πρόσθεσε, ακόμη, ότι έχει απαγορευτεί και η μετακίνηση του μαλλιού και της δοράς των ζώων από σφαγεία και από περιοχές όπου γίνεται το κούρεμά τους.

Σε ερώτηση αν υπάρχει εικόνα για την εξέλιξη της κατάστασης με τον αυθώδη πυρετό στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές της Κύπρου, η κ. Γρηγοριάδου είπε ότι η όποια ενημέρωση επαφίεται στη δικοινοτική επιτροπή, όταν αυτή συνεδριάζει. «Αυτό που ξέρουμε ως πολίτες, αυτό που ακούγεται δηλαδή, είναι ότι θανατώθηκαν κάποια λίγα ζώα και ότι προχώρησαν στις εμβολιασμούς», είπε, υπενθυμίζοντας ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να ασκήσουν έλεγχο στις περιοχές αυτές.



Διαβάστε επίσης: Προσφυγές σε Δικαστήρια για τις θανατώσεις ζώων ετοιμάζουν οι κτηνοτρόφοι





Πηγή: ΚΥΠΕ