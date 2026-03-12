Το ζήτημα της διαχείρισης του αφθώδους πυρετού και οι ευθύνες της κυβέρνησης και της Υπουργού Γεωργίας συζητήθηκαν στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», όπου φιλοξενήθηκαν, η Σάβια Ορφανίδου, βουλεύτρια του ΔΗΣΥ και ο Άριστος Δαμιανού, βουλευτής του ΑΚΕΛ.

Η κ. Ορφανίδου, σχολιάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κτηνοτροφικό τομέα, ανέφερε ότι «το θέμα του αφθώδους πυρετού είναι ένα θέμα που ταλανίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τον τόπο μας και δυστυχώς διαλύει την κτηνοτροφία μας».

Όπως υποστήριξε, «φαίνεται ακόμη και σήμερα, μέχρι σήμερα, ότι δεν υπήρξε καθόλου σωστή διαχείριση. Ούτε προληπτική διαχείριση έγινε, ούτε εκ των υστέρων σωστή διαχείριση».

Παράλληλα τόνισε ότι «δεν υπάρχει σώφρον άτομο σε αυτόν τον τόπο που να μην αντιλαμβάνεται ότι κάτι πήγε πολύ στραβά».

Η βουλεύτρια του ΔΗΣΥ σημείωσε ακόμη ότι το κόμμα της είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση μήνες πριν, λέγοντας ότι «είχαμε βγάλει ανακοίνωση πριν από δυόμισι μήνες, μέσα στα Χριστούγεννα, που προειδοποιούσαμε ακριβώς την κυβέρνηση, λόγω και της κατάστασης στα κατεχόμενα, να λάβει μέτρα».

Ωστόσο, όπως ανέφερε, «τα μέτρα δεν λήφθηκαν στον βαθμό που έπρεπε», προσθέτοντας ότι «η κατάσταση που έχουμε σήμερα είναι στα όρια της καταστροφής».

Η ίδια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας ότι «έχουμε φτάσει στην καταστροφή για τους κτηνοτρόφους μας, ιδιαίτερα στις περιοχές της Λάρνακας, αλλά όχι μόνο».

Απαντώντας στις επικρίσεις της κυβέρνησης ότι η τοποθέτηση του ΔΗΣΥ συνιστά «φθηνό λαϊκισμό», η κ. Ορφανίδου είπε ότι «έχουμε κάθε δικαίωμα ως αντιπολίτευση να ασκήσουμε κριτική και να ζητήσουμε ανάληψη ευθύνης».

Όπως σημείωσε, «εδώ και έναν μήνα κάνουμε εισηγήσεις για το ζήτημα. Δεν ασκούμε μόνο κριτική, κάνουμε και εισηγήσεις, αλλά κανείς δεν μας ακούει».

«Όταν κάποιος βρίσκεται σε θέση ευθύνης, είτε στη νομοθετική εξουσία είτε στο Υπουργικό, κρίνεται εκ του αποτελέσματος», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι «τα αποτελέσματα είναι τραγικά και κάποιος πρέπει να λάβει την ευθύνη».

Από την πλευρά του, ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι το ζήτημα της ανάληψης ευθύνης αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα του πολιτικού συστήματος.

«Κάποια στιγμή πρέπει να ξεχάσουμε τις κομματικές ιδιότητες και να απαντήσουμε στο βασικό ερώτημα: πόσα πράγματα πρέπει να γίνουν σε ένα υπουργείο για να αναλάβει ένας υπουργός την ευθύνη;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην υπόθεση του αφθώδους πυρετού, είπε ότι «τα δείγματα και οι προειδοποιήσεις υπήρχαν εδώ και τρεις με τέσσερις μήνες».

«Δεν αναλήφθηκαν προληπτικά μέτρα, δεν έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε και δεν έγινε σωστή διαχείριση», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη του προς τους κτηνοτρόφους, σημειώνοντας ότι «είναι πραγματικά καταθλιπτικό να βλέπεις ανθρώπους να χάνουν το βιός τους και να θανατώνονται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ζώα».

Την ίδια στιγμή εξέφρασε ανησυχία για τη διαχείριση των νεκρών ζώων, τονίζοντας ότι «το να θάβονται τα κουφάρια των ζώων κάτω από τη γη είναι μια ωρολογιακή βόμβα για την υγεία των πολιτών».

Καταλήγοντας, ο κ. Δαμιανού υπογράμμισε ότι «η ευθύνη έπρεπε προ πολλού να είχε αναληφθεί», προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει άλλη γλώσσα για να περιγραφούν αυτά τα πολύ σοβαρά που συμβαίνουν».

Διαβάστε επίσης: Κόντρα Κυβέρνησης-ΔΗΣΥ για αφθώδη-Ζητούν παραίτηση Υπ. Γεωργίας