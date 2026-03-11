Πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε γύρω από τη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να ζητά την παραίτηση της Υπουργού Γεωργίας και την Κυβέρνηση να κατηγορεί την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και πολιτική εκμετάλλευση της κατάστασης.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, χαρακτήρισε τη σημερινή κατάσταση «δραματική και εκτός ελέγχου» και ζήτησε την ανάληψη πολιτικής ευθύνης από την αρμόδια υπουργό.

Όπως ανέφερε, πίσω από τους αριθμούς της κρίσης βρίσκονται άνθρωποι – κτηνοτρόφοι που βλέπουν τον κόπο τους να χάνεται, εργαζόμενοι που ανησυχούν για το εισόδημά τους και οικογένειες που ζουν με αβεβαιότητα. Κατηγόρησε μάλιστα την κυβέρνηση για έλλειψη συντονισμού και αντιφατικά μηνύματα προς τους πολίτες.

Σύμφωνα με την ίδια, τις τελευταίες ημέρες διαμορφώθηκε εικόνα αντιφατικών τοποθετήσεων μεταξύ κυβέρνησης, Υπουργείου Γεωργίας και αρμόδιων υπηρεσιών, κάτι που –όπως είπε– υπονομεύει την εμπιστοσύνη και αποδυναμώνει τη συμμόρφωση με τα μέτρα.

Η κα Δημητρίου υποστήριξε ότι «δεν μπορεί ένας ολόκληρος τομέας της κτηνοτροφίας να καταστρέφεται», σημειώνοντας ότι ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις πως δεν θα θανατώνονται ασυμπτωματικά ζώα, εκδόθηκαν εντάλματα για θανάτωση όλων των ζώων συγκεκριμένων μονάδων.

«Όταν η διαχείριση μιας κρίσης οδηγεί σε τέτοιο χάος, η ανάληψη ευθύνης δεν είναι επιλογή αλλά υποχρέωση. Και αυτό σημαίνει παραίτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε προειδοποιήσει από τα τέλη Δεκεμβρίου και τις αρχές Ιανουαρίου για τον κίνδυνο, καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις που –όπως είπε– δεν λήφθηκαν υπόψη. Αναφέρθηκε επίσης σε ενέργειες του κόμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω των ευρωβουλευτών του και επαφών με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Στις δηλώσεις της κας Δημητρίου απάντησε γραπτώς ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ο οποίος κατηγόρησε την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ για «κρεσέντο λαϊκισμού» με στόχο, όπως ανέφερε, την ψηφοθηρία ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση εφαρμόζει από την πρώτη στιγμή όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και πρωτόκολλα που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, ενώ οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή για τον περιορισμό της επιδημίας.

Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ότι, μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, αναμένεται στην Κύπρο ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος για περαιτέρω συντονισμό και στήριξη των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ακόμη ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη χώρα, ακόμη και σε σχέση με τη συμμετοχή της στην ενιαία αγορά και τον τουρισμό.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανήλθε με νέα ανακοίνωση, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι αντί να αξιοποιήσει τις προτάσεις του κόμματος καταφεύγει σε «ισοπεδωτική και αισχρή επίθεση» μέσω του κ. Παπαδόπουλου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η κυβέρνηση απέτυχε στην πρόληψη, απέτυχε στη μη διασπορά και απέτυχε και στη διαχείριση της κρίσης του αφθώδους πυρετού», υποστηρίζοντας ότι οι ζημιές για τους κτηνοτρόφους και την οικονομία είναι ήδη τεράστιες.

Ο ΔΗΣΥ επανέλαβε ότι οι πολιτικές ευθύνες βαραίνουν την Υπουργό Γεωργίας και επέμεινε στο αίτημα παραίτησής της, τονίζοντας ότι αν η κυβέρνηση θεωρεί πως χειρίστηκε σωστά την κατάσταση, τότε αυτό αποδεικνύει –όπως αναφέρει– «τη ρίζα του προβλήματος».

Παράλληλα κάλεσε την κυβέρνηση να τερματίσει το «αλαλούμ και την επικοινωνιακή διαχείριση» και να προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση ενός σαφούς σχεδίου για τη διαχείριση της κρίσης.

