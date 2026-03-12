Σε γενικές γραμμές ομαλό είναι το πρόγραμμα πτήσεων στο αεροδρόμιο Πάφου παρά τις γενικότερες αναταράξεις στην περιοχή. Συγκεκριμένα, για σήμερα είναι προγραμματισμένες 22 αφίξεις και αναχωρήσεις πτήσεων, από τις οποίες μία έχει ακυρωθεί. Η ακύρωση αφορά πτήση που είχε προγραμματιστεί από και προς την Χάιφα του Ισραήλ, η οποία δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Παρά την ακύρωση αυτή, η συνολική λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου συνεχίζεται χωρίς σοβαρά προβλήματα και οι περισσότερες πτήσεις εκτελούνται κανονικά. Οι αρμόδιες αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και προσαρμόζουν τα δρομολόγια όπου κρίνεται απαραίτητο για λόγους ασφάλειας.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Μαίνεται με αμείωτη ένταση ο πόλεμος-Νέα αύξηση στην τιμή πετρελαίου

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες αρκετές πτήσεις από και προς την Κύπρο έχουν επηρεαστεί, κυρίως σε προορισμούς της Μέσης Ανατολής, όπως το Ισραήλ, η Ιορδανία και άλλες χώρες της περιοχής. Οι ακυρώσεις αυτές συνδέονται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στον εναέριο χώρο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες ή τους ταξιδιωτικούς πράκτορες για τυχόν αλλαγές ή καθυστερήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ