Η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ωστόσο το επίπεδο ασφάλειας στη χώρα παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου έχουν ήδη ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα, με την αστυνομία να προχωρεί σε διακριτικές ενέργειες για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

«Η αστυνομία κάνει διακριτικά τις ενέργειες προστασίας κρίσιμων υποδομών. Πιστεύω ότι πλέον είμαστε σε κανονικότητα και πρέπει να το προβάλλουμε τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό», σημείωσε.

Ο Υπουργός τόνισε ότι ακόμη και μικρές φήμες στο εξωτερικό μπορούν να μεγαλοποιηθούν και να επηρεάσουν τόσο την οικονομία όσο και το αίσθημα ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι «ο δείκτης ασφάλειας, τόσο εσωτερικά όσο και στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο».

«Δεν μπορώ να αποκλείσω κίνδυνο τρομοκρατίας»

Ερωτηθείς για τα περιστατικά τρομοκρατίας που σημειώθηκαν πρόσφατα σε ευρωπαϊκές χώρες και για πληροφορίες περί ενεργοποίησης «κοιμώμενων πυρήνων», ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως ένας τέτοιος κίνδυνος.

«Δεν μπορώ να αποκλείσω τον κίνδυνο, αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω ότι η αστυνομία λαμβάνει τα μέτρα που πρέπει», δήλωσε.

Παράλληλα επισήμανε ότι η Κύπρος σπάνια αποτέλεσε στόχο τρομοκρατικών ενεργειών τις τελευταίες δεκαετίες, κάτι που –όπως είπε– συνδέεται και με την πολιτική που ακολουθεί η χώρα ως κόμβος ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

«Η Κύπρος ακολουθούσε πάντα μια πολιτική να αποτελεί κόμβο ανθρωπιστικών και ειρηνευτικών επιχειρήσεων και έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλους τους γείτονες, εκτός βέβαια από την Τουρκία», σημείωσε.

Για την υπόθεση του 25χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς

Αναφορικά με την υπόθεση του 25χρονου που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς, ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέφυγε να προβεί σε λεπτομέρειες, επισημαίνοντας ότι οι εξετάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Είναι μια ιστορία που εξετάζεται και δεν θα ήθελα να αναφερθώ, γιατί μπορεί να πούμε πράγματα που δεν ευσταθούν. Υπάρχουν δημοσιεύματα, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως κάτι», ανέφερε.

Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις Φυλακές

Σε σχέση με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις φυλακές, ο κ. Φυτιρής παραδέχθηκε ότι υπάρχουν προβλήματα, κυρίως σε ό,τι αφορά το προσωπικό.

«Με λύπη μου διαπιστώνω, όπως προκύπτει και από την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή–, ότι ο βασικός παράγοντας που αφορά τη δημόσια τάξη και τον σωφρονισμό, δηλαδή το προσωπικό που υπηρετεί εκεί, έχει αρκετά προβλήματα», είπε.

Τόνισε ωστόσο ότι η έκθεση αποτελεί «οδηγό» για την επίλυση των ζητημάτων, τα οποία, όπως σημείωσε, θα αντιμετωπιστούν σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Σχετικά με τα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων στις φυλακές, ο Υπουργός ανέφερε ότι από 25 Ιανουαρίου τέθηκαν σε εφαρμογή επιχειρησιακά πρωτόκολλα, τα οποία εφαρμόζονται πιλοτικά ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.

Προκήρυξη θέσης διευθυντή και πρόσληψη 90 δεσμοφυλάκων

Ο κ. Φυτιρής σημείωσε επίσης ότι μετά από τέσσερα χρόνια κατά τα οποία οι φυλακές λειτουργούσαν χωρίς διευθυντή, έχει προκηρυχθεί η σχετική θέση, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη και διαγωνισμός για την πρόσληψη 90 δεσμοφυλάκων.

Όπως εξήγησε, οι νέοι δεσμοφύλακες θα περάσουν πρώτα από ειδική εκπαίδευση σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και εξειδικευμένους επιστήμονες.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βάση που να καλύπτει τόσο τη δημόσια τάξη μέσα στις φυλακές όσο και τον σωφρονισμό, ώστε αυτός που εκτίει ποινή να επιστρέφει στην κοινωνία καλύτερος και όχι χειρότερος», είπε.

Έκθεση Ελεγκτικής για φυλακές

Σχολιάζοντας τα στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι περίπου 20% των αποφυλακισθέντων επιστρέφουν στη φυλακή, ο Υπουργός ανέφερε ότι αυτό δείχνει πως το σύστημα σωφρονισμού δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε.

«Εάν ο σωφρονισμός είναι πετυχημένος, κάποιος που αποφυλακίζεται δεν επιστρέφει στη φυλακή. Εφόσον επιστρέφει, σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι πετυχημένο και αυτό θέλουμε να διορθώσουμε», σημείωσε.

«Καθημερινά συλλήψεις για οργανωμένο έγκλημα»

Αναφερόμενος στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ο κ. Φυτιρής δήλωσε ότι οι διωκτικές αρχές δρουν σε καθημερινή βάση.

«Αν δείτε τα αστυνομικά δελτία, έχουμε καθημερινά συλλήψεις που εντάσσονται στο έγκλημα αλλά και στο οργανωμένο έγκλημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να μειώνεται συνεχώς η εγκληματικότητα ώστε οι πολίτες να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια.

Για την υπόθεση Αλεξούι

Σε ό,τι αφορά την υπόθεση Αλεξούι, ο Υπουργός είπε ότι οι αρχές έχουν δώσει τρεις επιλογές για κατάθεση από το εξωτερικό, ωστόσο υπογράμμισε ότι το κράτος μπορεί να λειτουργεί μόνο με αποδείξεις.

«Το κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει με συζητήσεις μέσω κοινωνικών δικτύων. Λειτουργεί με αποδείξεις και ανακρίσεις», τόνισε.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν παρεμβαίνει στις έρευνες.

«Ο Υπουργός είναι πολιτικός προϊστάμενος και δίνει πολιτικές κατευθύνσεις. Δεν μπορεί να παρέμβει στις έρευνες ή να πιέσει οποιονδήποτε», είπε.

Έρευνα για την απόδραση υπόδικου

Τέλος, αναφορικά με την υπόθεση υπόδικου που διέφυγε από την Κύπρο, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι έχουν ήδη διαταχθεί έρευνες από τη Γενική Εισαγγελία, την αστυνομία και τις φυλακές.

«Φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο κενό και όχι εσκεμμένη δράση. Το κενό θα το καλύψουμε και αν υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν», κατέληξε.



