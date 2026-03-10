Ένας άνδρας που φέρεται να συνδέεται με σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες συνελήφθη στην Κύπρο, σύμφωνα με την γερμανική Zeit, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας για δίκτυο που σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών στόχων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Γερμανίας στην Καρλσρούη, ο ύποπτος συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, κατόπιν ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Οι γερμανικές αρχές τον κατηγορούν για συμμετοχή σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση.



Σύμφωνα επίσης με το Reuters, o ύποπτος, γεννημένος στον Λίβανο είναι ταυτοποιημένος μόνο ως Kamel M. και συνελλήθη κατά την άφιξή του στην Κύπρο από τον Λίβανο,



Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Χειροπέδες σε 25χρονο που καταζητείτο διεθνώς για τρομοκρατία

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μετά τη σύλληψή του στην Κύπρο, οι γερμανικές αρχές προχώρησαν την Κυριακή σε έρευνα στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Ο ύποπτος αναμένεται να εκδοθεί στη Γερμανία, όπου θα παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου.

Δίκτυο που εκτείνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Η υπόθεση φαίνεται να αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας για δίκτυο που συνδέεται με τη Χαμάς στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τις αρχές, στο παρελθόν έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες συλλήψεις μελών του ίδιου κυκλώματος.

Μεταξύ άλλων, ύποπτοι συνελήφθησαν στο Βερολίνο, ενώ οι έρευνες οδήγησαν και στη Βιέννη, όπου οι αρχές εντόπισαν κρυψώνα όπλων. Παράλληλα, στο Λονδίνο συνελήφθη άτομο που φέρεται να μετέφερε οπλισμό από τη Γερμανία προς την Αυστρία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο και τις πιθανές διασυνδέσεις του με τρομοκρατικές δραστηριότητες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.



*Η φώτο είναι αρχείου