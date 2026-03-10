Σοβαρές αδυναμίες στη λειτουργία του Τμήματος Φυλακών καταγράφει ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα έτη 2024-2025, η οποία εντοπίζει προβλήματα οργάνωσης, ελλείψεις ασφάλειας και ενδείξεις κατάχρησης αναρρωτικών αδειών από προσωπικό.

Σύμφωνα με την έκθεση, το σύστημα των Κεντρικών Φυλακών αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα υπερπληθυσμού, καθώς ο αριθμός των κρατουμένων αυξάνεται συνεχώς χωρίς αντίστοιχη αύξηση της χωρητικότητας. Παράλληλα, ποσοστό 15%-20% των αποφυλακισθέντων επανεισέρχεται στη φυλακή, επιβαρύνοντας περαιτέρω το σύστημα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει επίσης σοβαρές επιχειρησιακές ελλείψεις, όπως την απουσία ολοκληρωμένων πρωτοκόλλων για τη διαχείριση κρίσιμων περιστατικών, μεταξύ των οποίων αποδράσεις, βιαιοπραγίες ή εξεγέρσεις κρατουμένων. Παράλληλα, διαπιστώνεται ότι οι αντιοχλαγωγικές ομάδες δεν διαθέτουν σαφές σχέδιο δράσης ούτε πραγματοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στη διαχείριση του προσωπικού. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι μεγάλο ποσοστό δεσμοφυλάκων δεν καταγράφει σωστά την παρουσία του στα συστήματα ελέγχου, ενώ εντοπίστηκαν αποκλίσεις μεταξύ των καταλόγων βάρδιας, των χειρόγραφων αρχείων παρουσίας και των ηλεκτρονικών συστημάτων, γεγονός που δημιουργεί κινδύνους λανθασμένων πληρωμών για υπερωρίες και επιδόματα.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα ευρήματα σχετικά με τις αναρρωτικές άδειες προσωπικού. Η έκθεση καταγράφει περιπτώσεις δεσμοφυλάκων που υπερέβησαν το ετήσιο όριο των 42 ημερών άδειας ασθενείας, ενώ σε δειγματοληπτικό έλεγχο εντοπίστηκαν μεγάλες ασυμφωνίες μεταξύ ιατρικών πιστοποιητικών και καταχωρίσεων στο σύστημα του ΓεΣΥ. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός πιστοποιητικών από συγκεκριμένους γιατρούς χωρίς αντίστοιχες καταχωρημένες επισκέψεις, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές υπόνοιες σύμπραξης για εξαπάτηση του κράτους.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι προτίθεται να παραπέμψει το ζήτημα στα αρμόδια όργανα για περαιτέρω διερεύνηση, ενώ τονίζει ότι τα προβλήματα που καταγράφονται δεν είναι μεμονωμένα αλλά συστημικά. Για τον λόγο αυτό εισηγείται συνολική αναδιοργάνωση του Τμήματος Φυλακών, με ενίσχυση της λογοδοσίας, ψηφιοποίηση διαδικασιών και εκσυγχρονισμό των μηχανισμών ελέγχου.



Διαβάστε ολόκληρη την έκθεση ΕΔΩ