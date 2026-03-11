Σε έντονο κλίμα αντιπαράθεσης συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από τις θανατώσεις ζώων λόγω της εξάπλωσης του ιού, με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τους κτηνοτρόφους να παρουσιάζουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις. Η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός και εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, και ο κτηνοτρόφος Παντελής Παντελή τοποθετήθηκαν επί του θέματος στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», σχολιάζοντας τις έντονες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν το πρωί στην Αραδίππου.

Η κ. Γεωργιάδου εξέφρασε την απορία της για την ένταση των αντιδράσεων των κτηνοτρόφων, σημειώνοντας ότι μετά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν στη Βουλή είχε δοθεί μια κατεύθυνση και οι υπηρεσίες αναμένουν τις επόμενες εξελίξεις. Όπως ανέφερε, κανείς δεν επιθυμεί τη θανάτωση των ζώων, ούτε οι κτηνοτρόφοι που χάνουν το ζωικό τους κεφάλαιο ούτε οι κτηνίατροι που καλούνται να εκτελέσουν μια ιδιαίτερα δύσκολη και επώδυνη διαδικασία. «Δεν είναι κάτι ευχάριστο για κανέναν, ούτε για την αρμόδια αρχή να βλέπει το ζωικό κεφάλαιο της χώρας να χάνεται», είπε χαρακτηριστικά. Παρ’ όλα αυτά, υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που υπάρχει σαφής νομοθεσία και ζώα παρουσιάζουν κλινικά συμπτώματα, οι υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να προχωρούν στη θανάτωσή τους, ιδίως όταν τα συμπτώματα είναι σοβαρά και προκαλούν πόνο στα ζώα.

Αναφερόμενη σε καταγγελία για κτηνοτρόφο που ειδοποιήθηκε τα μεσάνυχτα ότι το επόμενο πρωί θα θανατωθούν τα ζώα του, η κ. Γεωργιάδου σημείωσε ότι ενδεχομένως να υπήρξε παρεξήγηση ή κακή συνεννόηση, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η οδηγία των υπηρεσιών παραμένει σαφής: οι αγελάδες που παρουσιάζουν συμπτώματα θανατώνονται.

Η ίδια εξήγησε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 38 μονάδες, ενώ σε ορισμένες από αυτές έχουν ήδη γίνει θανατώσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές τροποποιήσεις του πλαισίου, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των ζώων που θανατώνονται. Μέχρι να υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή, ωστόσο, τα ζώα που εμφανίζουν κλινικά συμπτώματα –κυρίως αγελάδες– συνεχίζουν να θανατώνονται.

Η εκπρόσωπος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών διευκρίνισε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει πως όταν εντοπιστεί ένα θετικό κρούσμα σε κοπάδι, πρέπει να θανατώνονται όλα τα ζώα της μονάδας. Στην περίπτωση της Βρομολαξιάς, όπως είπε, η ασθένεια εξαπλώνεται σταδιακά μέσα στο κοπάδι, με αποτέλεσμα να αυξάνεται καθημερινά ο αριθμός των ζώων που εμφανίζουν συμπτώματα.

Σε ό,τι αφορά τις επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κ. Γεωργιάδου διευκρίνισε ότι δεν αναμένονταν οδηγίες για το ποια ζώα θα θανατωθούν, καθώς αυτό προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία. Εκείνο που επιδιώχθηκε ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει περιθώριο για παρεκκλίσεις από τις πρόνοιες του κανονισμού. Σύμφωνα με την ίδια, σε επίπεδο Κτηνιατρικών Υπηρεσιών η πρώτη ανταπόκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αρνητική, καθώς πρόκειται για έναν από τους αυστηρότερους κανονισμούς που αφορούν ασθένειες των ζώων και μέχρι σήμερα καμία χώρα δεν έχει καταφέρει να τον τροποποιήσει. Η προσπάθεια, όπως είπε, θα συνεχιστεί και σε πολιτικό επίπεδο, μέσω πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης.

Η κ. Γεωργιάδου τόνισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο τη νομοθεσία αλλά και την επιστήμη, καθώς ο συγκεκριμένος ιός είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και προκαλεί σημαντικές απώλειες στην παραγωγή. Για τον λόγο αυτό πολλές χώρες απαγορεύουν την εισαγωγή προϊόντων από περιοχές όπου υπάρχει η ασθένεια, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και το εμπόριο.

Ερωτηθείσα για τις επιπτώσεις στην αγορά γάλακτος και κρέατος, εκτίμησε ότι εάν η εξάπλωση περιοριστεί στη μολυσμένη περιοχή της Λάρνακας, οι ελλείψεις δεν θα είναι δραματικές. Υπάρχουν, όπως είπε, ζώα σε άλλες περιοχές της Κύπρου που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή, αν και αναμένεται κάποια μείωση μέχρι να ανακάμψει η αγορά.

Η ίδια εξέφρασε επίσης την άποψη ότι οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων δεν βοηθούν την κατάσταση, σημειώνοντας –όπως είπε «ως Σωτηρία και όχι ως αρμόδια αρχή»– ότι η ένταση και η αναστάτωση δυσχεραίνουν την προσπάθεια περιορισμού της ασθένειας.

Σε σχέση με τον τρόπο θανάτωσης των ζώων, η κ. Γεωργιάδου υπογράμμισε ότι εφαρμόζονται ακριβώς οι μέθοδοι που προβλέπει η κτηνιατρική νομοθεσία. Οι θανατώσεις, όπως εξήγησε, γίνονται είτε με ενδοφλέβια χορήγηση αναισθητικού φαρμάκου είτε με τη χρήση πυροβόλου όπλου και διατρητικής ράβδου, διαδικασίες που χρησιμοποιούνται και στα σφαγεία για την αναισθητοποίηση των ζώων. Παραδέχθηκε ωστόσο ότι οι εικόνες από τέτοιες διαδικασίες είναι σκληρές και προκαλούν έντονα συναισθήματα τόσο στους κτηνοτρόφους όσο και στο κοινό.

Ο κτηνοτρόφος Παντελής Παντελή άσκησε έντονη κριτική προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις των αξιωματούχων είναι αντιφατικές και δείχνουν έλλειψη συντονισμού. Όπως ανέφερε, από όσα ακούγονται δημόσια «καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι δεν ξέρουν τι λένε», καθώς –όπως είπε– τη μία στιγμή υποστηρίζουν ένα πράγμα και την άλλη το αντίθετο, ενώ φαίνεται να μην υπάρχει ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των λειτουργών του ίδιου τμήματος.

Ο ίδιος αναφέρθηκε σε περιστατικό που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταδεικνύει τη σύγχυση που επικρατεί. Εξήγησε ότι ενώ από πλευράς Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε πως οι θανατώσεις αφορούν αγελάδες, κτηνοτρόφος φέρεται να έλαβε μήνυμα λίγο πριν τις 22:00 το βράδυ ότι το επόμενο πρωί θα μεταβούν στη μονάδα του για να θανατώσουν τα αιγοπρόβατά του. «Η κυρία μιλά για αγελάδες και την ίδια στιγμή άλλος κτηνοτρόφος ενημερώνεται ότι θα θανατωθούν τα πρόβατά του. Συνεννοούνται μεταξύ τους; Ξεχωρίζουν το ένα ζώο από το άλλο;» διερωτήθηκε.

Παράλληλα εξέφρασε απορία και για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ενημερώσεις των παραγωγών, σημειώνοντας ότι είναι πρωτοφανές –όπως είπε– να λαμβάνονται τέτοιες ειδοποιήσεις αργά το βράδυ. Όπως ανέφερε, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι το επόμενο πρωί θα θανατωθούν τα ζώα του, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη διαδικασία και τον τρόπο λήψης αποφάσεων. «Ποιος κυβερνητικός υπάλληλος ενημερώνει στις δέκα το βράδυ ότι το πρωί θα έρθουν να σκοτώσουν τα ζώα;» διερωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος κατηγόρησε τις υπηρεσίες ότι αρχικά αποφάσισαν να θανατώνουν όλα τα ζώα σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων, κάτι που –όπως υποστήριξε– αποδείχθηκε λανθασμένο. Κατά την άποψή του, τώρα επιχειρείται να θανατωθούν όλα τα ζώα στις συγκεκριμένες περιοχές ώστε να καλυφθούν τα λάθη που έγιναν.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν αντιτίθενται στη θανάτωση άρρωστων ζώων. «Αν υπάρχει άρρωστο ζώο στη φάρμα μου, να θανατωθεί με τον σωστό τρόπο», ανέφερε. Ωστόσο, όπως υποστήριξε, δεν υπάρχει λογική στο να θανατώνονται και υγιή ζώα. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα φάρμα με 5.500 πρόβατα, διερωτώμενος αν είναι δυνατόν να θανατωθούν όλα σε περίπτωση που εντοπιστεί ένα μόνο άρρωστο ζώο.

Ο κ. Παντελή υποστήριξε ακόμη ότι εάν είχαν ληφθεί έγκαιρα επιστημονικά μέτρα, όπως ο εμβολιασμός από τον Δεκέμβριο, πιθανόν να είχε αποφευχθεί η σημερινή κατάσταση. «Αν ρωτήσετε κτηνιάτρους, θα σας πουν ότι έπρεπε να εμβολιάσουμε», ανέφερε, αποδίδοντας την καθυστέρηση σε πολιτικές και άλλες σκοπιμότητες.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν επίσης να δοθούν εμβόλια για τα ζώα που βρίσκονται εντός της ζώνης των τριών χιλιομέτρων αλλά παραμένουν υγιή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε σύσκεψη που προγραμματίστηκε για τις 18:00, όπου θα αποφασιστούν και οι επόμενες κινητοποιήσεις του κλάδου.

