Δεκάδες κτηνοτρόφοι από διάφορες επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, απέκλεισαν σήμερα το πρωί για δέκα λεπτά το δρόμο έξω από την περιοχή ΣΟΠΑΖ στην Αραδίππου, διαμαρτυρόμενοι για τις συνεχιζόμενες θανατώσεις ζώων λόγω του αφθώδους πυρετού.

Σε δηλώσεις του ο κτηνοτρόφος Παντελής Παντελή, ανέφερε πως «η σημερινή συγκέντρωση πραγματοποιείται επειδή συνάδελφος, με περίπου 600 ζώα στη φάρμα του, ειδοποιήθηκε γύρω στις 10 το βράδυ της Τρίτης ότι σήμερα κτηνίατροι θα μετέβαιναν για να θανατώσουν τα ζώα του. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα στο περίπτερο στην Αραδίππου, για να τηρήσουμε και τα μέτρα βιοασφάλειας, προκειμένου να αποτρέψουμε τη θανάτωση και άλλων ζώων που είναι ασυμπτωματικά στον αφθώδη πυρετό» σημείωσε.

Έκλεισαν δρόμο στην Αραδίππου οι κτηνοτρόφοι pic.twitter.com/ZkpIL3wy7x — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 11, 2026

Ο κ. Παντελή εξέφρασε την αγανάκτηση όλων των κτηνοτρόφων για το γεγονός όπως εξήγησε ότι «ενώ αναμένουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να μας ενημερώσει για την επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα μας για μη θανάτωση των υγιών ζώων, την ίδια ώρα οι θανατώσεις να συνεχίζονται».

Ανέφερε ακόμα πως «σήμερα θα παραμείνουμε στο σημείο και θα αναμένουμε μέχρις ότου λάβουμε την απάντηση που αναμένουμε. Ο μόνος που μπορεί να μας δώσει μια επίσημη απάντηση στο αίτημα μας είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας» είπε.

Από την πλευρά του ο Ανδρέας Ζαχαρίου, κτηνοτρόφος είπε πως «όλοι πρέπει να σεβαστούν αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα μας μεταφέρει την επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Εμείς δεν θέλουμε τη θανάτωση των ζώων που δεν έχουν συμπτώματα του αφθώδους πυρετού» είπε και πρόσθεσε ότι «σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να συμπαρασταθούμε στον συνάδελφο μας που ειδοποιήθηκε χθες βράδυ ότι σήμερα το πρωί θα θανατώνονταν τα ζώα του».

Εξάλλου ο Ανδρέας Ζαχαρίου επίσης κτηνοτρόφος ανέφερε πως «σήμερα ειρηνικά κόψαμε το δρόμο για ένα δεκάλεπτο για να διαμαρτυρηθούμε για το τι συμβαίνει. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας ξεκαθάρισε να πάρουμε υπομονή μέχρι την Πέμπτη όταν θα επιστρέψει από την Ευρώπη και μετά θα έχουμε αποτέλεσμα τι θα γίνει με τις μονάδες μας».

Πρόσθεσε πως «δεν ήρθαμε εδώ να δημιουργήσουμε πρόβλημα αλλά για να υποστηρίξουμε το συνάδελφο μας. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει ότι πρέπει να μεταβεί σε μαζικές θανατώσεις θα μας βρει απέναντι της» είπε και σημείωσε ότι «δεν ήρθαμε εδώ για φασαρία αλλά όταν χρειαστεί θα κάνουμε φασαρία. Η θέση μας είναι αυτή, τις απαιτήσεις μας τις γνωρίζει η Κυπριακή Δημοκρατία και οφείλουν να σεβαστούν τις περιουσίες και τις απόψεις μας. Δεν δεχόμαστε τις θανατώσεις» ανέφερε.

Από την πλευρά του ο κτηνοτρόφος Ανδρέας Νικολόππας είπε πως στη μονάδα του έχει «4 κρούσματα αφθώδους πυρετού χωρίς συμπτώματα. Με ειδοποίησαν η ώρα 10 τη νύχτα ότι θα έρτουν σήμερα το πρωϊ για να θανατώσουν».

Εξάλλου ο Κώστας Νικολάου από την επαρχία Λεμεσού, είπε πως «ο κόσμος, οι κτηνοτρόφοι δείχνουν υπομονή. Εμείς θα συνεχίσουμε ό,τι και να συμβεί επειδή η απόφαση από την Ευρώπη γνωρίζουμε ότι δεν θα είναι υπέρ μας, και θα συνεχίσουμε καθημερινά σε όποια φάρμα και σε όποια επαρχία πάνε να θανατώσουν τα ζώα τους».

Ανέφερε ακόμα ότι μετά το ειρηνικό κλείσιμο του δρόμου για δέκα λεπτά, «θα συνεχίσουμε με κλείσιμο δρόμων, αεροδρομίων, λιμανιών μέχρι να καταλάβει ο Πρόεδρος ότι στην Κύπρο θέλουμε ηγέτη σωστό να κρατά τον κόσμο του σε ένα επίπεδο να μπορεί να παίρνει μεροκάματο στα μωρά του. Οι υπηρεσίες δεν έβγαλαν κανένα διάταγμα να μας λένε τι θα κάνουμε» είπε.

Σημείωσε ακόμα πως «αυτό που γίνεται είναι αίσχος. Η Υπουργός έπρεπε να πάρει άλλα μέτρα, δεν μπορούν να κάνουν το τι λέει η Ευρώπη, πρώτα είναι ο τόπος μας και μετά η Ευρώπη» είπε και πρόσθεσε ότι «δεν θα δεχθούμε από κανένα καμία θανάτωση και αυτό είναι τελεσίγραφο».

Έντονες αντιδράσεις στην Αραδίππου για τις θανατώσεις ζώων pic.twitter.com/MxJSoo2XcE — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 11, 2026

Από την πλευρά του ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου από το Γέρι που έχει φάρμα με αγελάδες και αιγοπρόβατα, ανέφερε πως «αυτό που γίνεται από τον Δεκέμβρη είναι εσχάτη προδοσία. Να μας πουν ξεκάθαρα αν θέλουν να παραιτήσουμε και από σήμερα δεν θα σκοτώσουν κανένα ζώο».

Από την πλευρά του ο Γιαννάκης Γαβριήλ, Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής ανέφερε πως «αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα είναι αυτό που διαπιστώσαμε και χθες στην Επιτροπή Γεωργίας. Επικρατεί ένα αλαλούμ, δεν ξέρει κανένας πώς διαχειρίζονται αυτή τη νόσο» είπε και σημείωσε πως «δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός».

Φανταστείτε, συνέχισε «ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την Κυριακή ανακοίνωσε ότι δεν θα έχει θανατώσεις, χθες η Υπουργός Γεωργίας μας είπε ότι θα θανατώνονται μόνο τα ζώα με έντονα συμπτώματα και ψες αργά το βράδυ ειδοποιήθηκε κτηνοτρόφος ότι θα του σκοτώσουν τα ζώα του. Ποιος έδωσε αυτή την οδηγία και με ποιου την άδεια προχώρησαν σε θανατώσεις αφού και ο Πρόεδρος και η Υπουργός άλλα μας είπαν στην Επιτροπή Γεωργίας» διερωτήθηκε.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Γαβριήλ είπε πως «είχαν πει για αναστολή θανατώσεων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Υπουργός μας είπε χθες ότι θα θανατώνονται ζώα με εμφανή συμπτώματα».

Ερωτηθείς κατά πόσον θεωρεί πως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες λειτουργούν αυτόνομα, ο Γιαννάκης Γαβριήλ απάντησε πως «θα πρέπει να ρωτηθούν οι ίδιες και πρέπει ο Πολιτικός Προϊστάμενος να αναλάβει τις ευθύνες της και να τοποθετηθεί ξεκάθαρα. Θα θανατώνονται ή δεν θα θανατώνονται τα ζώα, επειδή ο κόσμος πλέον έχει φτάσει στο τέρμα».

Δεν μπορεί πλέον, συνέχισε « να παίζουν με τη ψυχολογία του κτηνοτρόφου και να τους τιμωρούν με αυτό τον τρόπο. Θα πρέπει επιτέλους να σταματήσουν να κάτσουν να κάνουν ένα σχεδιασμό, να αποταθούν στη Φον Ντερ Λάιεν όπου θέλουν ας αποταθούν αλλά πρέπει να τελειώσει αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα» είπε και πρόσθεσε πως «δεν υπάρχει σχεδιασμός και δεν υπήρχε ποτέ από ό,τι φαίνεται».

Σημειώνεται πως στην περιοχή είναι διακριτική η παρουσία της Αστυνομίας η οποία βρίσκεται από νωρίς το πρωί, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται κατά δεκάδες οι κτηνοτρόφοι.

Διαβάστε επίσης: Κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην Αραδίππου για να σταματήσουν θανατώσεις ζώων