Κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην περιοχή ΣΟΠΑΖ της Αραδίππου, προκειμένου να αποτρέψουν τη θανάτωση ζώων που αποφασίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος αφθώδους πυρετού σε κτηνοτροφική μονάδα της περιοχής.

Συγκέντρωση κτηνοτρόφων στην Αραδίππου για να αποτρέψουν θανατώσεις ζώων pic.twitter.com/NwFlRE0Bhl — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 11, 2026

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του Σίγμα, Έλενα Λουκά, οι κτηνοτρόφοι προχώρησαν στο κλείσιμο του δρόμου.

Έκλεισαν δρόμο στην Αραδίππου οι κτηνοτρόφοι pic.twitter.com/ZkpIL3wy7x — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 11, 2026

Έντονες αντιδράσεις στην Αραδίππου για τις θανατώσεις ζώων pic.twitter.com/MxJSoo2XcE — Sigmalive (@Sigmalivecom) March 11, 2026

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ο κτηνοτρόφος Παντελής Παντελή ανέφερε ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε κεντρικό σημείο της περιοχής και όχι σε συγκεκριμένη μονάδα, ώστε να μην παραβιαστούν τα μέτρα βιοασφάλειας.

Όπως εξήγησε, οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά τη σημασία της τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας και γι’ αυτό επέλεξαν να συγκεντρωθούν σε ουδέτερο χώρο. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας κτηνοτρόφος ενημερώθηκε τηλεφωνικά ότι το επόμενο πρωί θα προχωρήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες στη θανάτωση των ζώων του, γεγονός που προκάλεσε έντονη αγανάκτηση.

Ο κ. Παντελή χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρακτική απαράδεκτη, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να ενημερώνεται ένας επαγγελματίας αργά τη νύχτα πως την επόμενη ημέρα θα θανατωθούν τα ζώα του. Όπως είπε, τέτοιες κινήσεις υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των κτηνοτρόφων προς το κράτος, ιδιαίτερα όταν προηγουμένως υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι οι θανατώσεις θα σταματούσαν.

Τόνισε επίσης ότι η ένταση που επικρατεί μπορεί να εκτονωθεί άμεσα, εάν υπάρξει ξεκάθαρη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κτηνοτρόφοι ζητούν να συναντηθούν απευθείας μαζί του για να συζητήσουν την κατάσταση και να δοθούν σαφείς απαντήσεις για το τι πρόκειται να γίνει.

«Δεν θέλουμε ούτε κόμματα ούτε οργανώσεις να μιλούν εκ μέρους μας. Θέλουμε να μιλήσουμε εμείς οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι με τον Πρόεδρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι επαγγελματίες του κλάδου θέλουν απλώς να επιστρέψουν στις μονάδες τους και να συνεχίσουν τη δουλειά τους.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι κτηνοτρόφοι αισθάνονται πως έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους προς τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και το αρμόδιο υπουργείο, εκφράζοντας την άποψη ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται δεν είναι πάντα ξεκάθαρες. Όπως είπε, όταν το κράτος από τη μία δηλώνει ότι δεν θα προχωρήσει σε θανατώσεις και από την άλλη γίνονται ειδοποιήσεις μέσα στη νύχτα για τέτοιες ενέργειες, αυτό δημιουργεί έντονη αναστάτωση στον κλάδο.

Ο κ. Παντελή υπογράμμισε ότι πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά στον τομέα της κτηνοτροφίας και ότι οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα το μέλλον τους. «Πρόκειται για επιχειρήσεις και για επενδύσεις πολλών χρημάτων», ανέφερε.

Καταλήγοντας, σημείωσε ότι οι κτηνοτρόφοι θα παραμείνουν στο σημείο μέχρι να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το αν θα συνεχιστούν ή όχι οι θανατώσεις ζώων, υπογραμμίζοντας ότι πλέον δεν εμπιστεύονται άλλες πηγές ενημέρωσης.

Διαβάστε επίσης: Κτηνοτρόφοι: Εν αναμονή απάντησης ΕΕ στο αίτημα για μη θανάτωση υγιών ζώων