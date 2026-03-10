Εν αναμονή μέχρι την Πέμπτη-Παρασκευή για την απάντηση από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στην οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μεταφέρει το αίτημα των κτηνοτρόφων για τερματισμό της μαζικής θανάτωσης υγιών ζώων, που δεν πάσχουν από αφθώδη πυρετό, δηλώνουν ότι τελούν οι κτηνοτρόφοι.

Το βράδυ της Δευτέρας αγελαδοτρόφοι και αιγοπροβατοτρόφοι από όλες τις επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου συγκεντρώθηκαν στη Χοιροκοιτία και συζήτησαν τις εξελίξεις στο θέμα του αφθώδους πυρετού, ενώ επανέλαβαν το αίτημα τους για άμεσο τερματισμό των θανατώσεων ζώων που δεν πάσχουν από τον ιό.

Σε δηλώσεις του ο κτηνοτρόφος Αναστάσης Ζαννέττου ανέφερε πως «είμαστε σήμερα εδώ για να αποδείξουμε - και το καταφέραμε - ότι είμαστε ενωμένοι περισσότερο από ποτέ. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ ικανοποιητικό για μας».

Πρόσθεσε πως «είναι σεβαστές οι προσπάθειες της Κυβέρνησης και του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, αναμένουμε θετικό αποτέλεσμα από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο αίτημα μας για τερματισμό της μαζικής θανάτωσης υγιών ζώων και ευελπιστούμε ότι την Πέμπτη θα τελειώσει». «Απαιτούμε να σταματήσουν όλες οι θανατώσεις ζώων, μέχρι το νέο διάταγμα – πρωτόκολλο» είπε και σημείωσε πως «οι επόμενες αποφάσεις μας θα ληφθούν μετά την Πέμπτη».

Ερωτηθείς τι θα πράξουν σε περίπτωση που οι θανατώσεις ζώων συνεχιστούν κανονικά, ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «αναμένουμε μέχρι την Πέμπτη».

Εξάλλου η κτηνοτρόφος Άντρια Πιθαρά ανέφερε πως «το μήνυμα της σημερινής ημέρας είναι ότι είμαστε πολύ ενωμένοι και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό».

Σε ερώτηση τι θα γίνει σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, απάντησε πως «περιμένουμε θετική απάντηση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και μέχρι τότε δεν θα γίνει κανένα άλλο σχόλιο».

Σημειώνεται ότι οι κτηνοτρόφοι επανέλαβαν τα αιτήματα τους για άμεση διακοπή της θανάτωσης των ασυμπτωματικών ζώων, τον εμβολιασμό όλων των ζώων και την άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες.

