Ένα πιστόλι και εκρηκτική ύλη εντοπίστηκαν χθες, σε περιοχή στην επαρχία Λεμεσού και παραλήφθηκαν από την Αστυνομία, για να τύχουν περαιτέρω εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού, κατά τη διάρκεια περιπολίας και κατόπιν πληροφορίας, μετέβησαν στην περιοχή χωριού της επαρχίας Λεμεσού, όπου σε ανοικτό χώρο, εντόπισαν κρυμμένα, ένα πιστόλι, χωρίς γεμιστήρα, και πέντε τεμάχια εκρηκτικής ύλης, συνολικού βάρους 670 γραμμαρίων.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις, πυροτεχνουργός της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού και μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού.

Το πιστόλι και τα τεμάχια εκρηκτικής ύλης παραλήφθηκαν από τα μέλη της Αστυνομίας, για να τύχουν εξειδικευμένων εξετάσεων.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά.