Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λάρνακα και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, όπου την έθεσαν υπό έλεγχο.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε όλους τους χώρους του διαμερίσματος, καθώς και στο περιεχόμενό του, ενώ ζημιές από τον καπνό και τη θερμότητα υπέστη ολόκληρο το κτίριο.

Διενεργήθηκε προληπτική εκκένωση της πολυκατοικίας από τα μέλη της Πυροσβεστικής, καθώς και έλεγχος σε όλα τα διαμερίσματα, χωρίς να ανευρεθεί οποιοδήποτε παγιδευμένο άτομο.

Στον χώρο αφίχθηκε προληπτικά Ασθενοφόρο.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.