Συνολικά 32 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα, Τετάρτη, από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με στοιχεία από το πρόγραμμα πτήσεων του αεροδρομίου ακυρώθηκαν 16 αφίξεις και 16 αναχωρήσεις πτήσεων, διαφόρων αεροπορικών εταιρειών από και προς χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, ο Λίβανος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιβάτες, οι οποίοι έχουν προγραμματισμένο ταξίδι, καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία ή τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για να εξασφαλίσουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους.

Διαβάστε επίσης: Μαρτυρία μητέρας από Ακρωτήρι: «Τα παιδιά μας φοβούνται να επιστρέψουν»