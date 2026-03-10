Σφοδρή μετωπική σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητο, στο δρόμο Αγίου Επιφανίου – Παλαιχωρίου.

Δέκα μαθητές γυμνασίου είχαν σχολάσει από τα μαθήματά τους και επέστρεφαν στην κοινότητά τους το Παλαιχώρι. Σε κάποιο σημείο του δρόμου κοντά στη διασταύρωση του Αγίου Επιφανίου και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός διερχόμενου οχήματος φέρεται να έχασε το έλεγχο και πέρασε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με το σχολικό.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν συνολικά 13 άτομα, 10 μαθητές και 3 ενήλικες, οι οποίοι διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Για τη μεταφορά των τραυματιών στο νοσοκομείο χρειάστηκαν έξι ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σίγμα ο οδηγος του οχήματος που φέρεται να εισήλθε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας, οδηγούσε με προορισμό το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας στο οποίο θα υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση. Φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του με αποτέλεσμα να απωλέσει και τον έλεγχο του οχήματός του.

Από τη σφοδρή τροχαία σύγκρουση επηρεάστηκε η ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και των δύο λωρίδων του δρόμου Αγίου Επιφανίου – Παλαιχωρίου, η οποία αποκαταστάθηκε περίπου μιάμιση ώρα αργότερα.

