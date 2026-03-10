Δεκατρία πρόσωπα, εκ των οποίων οι δέκα είναι μαθητές, τραυματίστηκαν από την τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης στον δρόμο Αγίου Επιφανίου προς Παλαιχώρι, όταν σχολικό μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα.

Όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ λειτουργός του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, μεταξύ των τραυματιών είναι 10 μαθητές, οι δύο οδηγοί και ένας συνοδός, οι οποίοι μεταφέρθηκαν για περίθαλψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί και οι οικογένειες των μαθητών ενημερώθηκαν από τους ίδιους για το συμβάν.

Ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι όλα τα περιστατικά τυγχάνουν της πρέπουσας ιατρικής φροντίδας στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών Παίδων και ενηλίκων αντίστοιχα, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα οχήματα που ενεπλάκησαν στον τροχαίο απομακρύνθηκαν από τον δρόμο και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία και στις δύο λωρίδες, μετά τη συμφόρηση που είχε προκληθεί. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία.



Πηγή: ΚΥΠΕ









