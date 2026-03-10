Αρκετοί μαθητές τραυματίστηκαν σε τροχαία σύγκρουση που σημειώθηκε πριν από λίγο στον δρόμο Αγίου Επιφανίου προς Παλαιχώρι, όταν σχολικό μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με ιδιωτικό όχημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν αρκετοί μαθητές, ενώ στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι η κατάσταση της υγείας τους «δεν φαίνεται να είναι σοβαρή».

Οι δύο λωρίδες του δρόμου Αγίου Επιφανείου – Παλαιχωρίου, που είχαν κλείσει λόγω της οδικής σύγκρουσης, έχουν δοθεί στην κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση διεξάγεται ομαλά.



Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο:























