Στις 8/3/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 34χρονο Ελληνοκύπριο επιβάτη πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.







Συγκεκριμένα στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν 50 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία και συσκευασίες καπνού για στριφτο τσιγάρο συνολικού βάρους 10 κιλών. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Την ίδια μέρα οδηγήθηκε στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου το οποίο εξέδωσε διάταγμα 2ήμερης προσωποκράτησης. Σήμερα 10/3/2026 του επιδόθηκε κατηγορητήριο με την δίκη να ορίζεται στις 20 Μαρτίου 2026.







Επίσης στις 9/3/2026 κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν Τουρκοκύπριο επιβάτη πριν την αναχώρηση του με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αποσκευές του να περιέχουν μεγάλη ποσότητα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.







Συγκεκριμένα στις αποσκευές του επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 148 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία. Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή του ποσού των €8,880 ευρώ



