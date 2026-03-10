Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου καταδίκασε σήμερα σε ποινή φυλάκισης δύο χρόνων, 41χρονο αφού τον βρήκε ένοχο στην κατηγορία της πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα, στις 14/12/2025 ο 41χρονος ενεπλάκη σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση στην Πάφο, κατά την οποία έχασε τη ζωή του 23χρονος.

Να σημειωθεί ότι το θύμα ήταν ο Πέτκο Σβέτλοζαρ με Βουλγαρική καταγωγή, ενώ η τροχαία σύγκρουση συνέβη στη φωτοελεγχόμενη συμβολή της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου με την οδό Ανδρέα Βλάμη, όπου η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε άντρας ηλικίας 41 ετών, με συνοδηγό γυναίκα ηλικίας 45 ετών.

Ο 41χρονος είχε υποβληθεί σε έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης με αρνητικό αποτέλεσμα, ενώ εντοπίστηκε θετικός σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.



