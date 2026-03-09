Η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να αποστείλει τη φρεγάτα αντιαεροπορικής άμυνας και διοίκησης Zr. Ms. Evertsen στην Ανατολική Μεσόγειο, προκειμένου να συμβάλει στην προστασία χωρών της περιοχής από ενδεχόμενες επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν ή σε συμμαχικές προς αυτό ένοπλες οργανώσεις.

Σύμφωνα με επιστολή προς τη Βουλή της Ολλανδίας, οι υπουργοί Εξωτερικών Μπέρεντσεν και Άμυνας Γεσιλγκιόζ αναφέρουν ότι το πλοίο θα αναπτυχθεί για την ενίσχυση της ασφάλειας χωρών όπως η Κύπρος, εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Τουρκία, σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, οι οποίες βρίσκονται εντός εμβέλειας ιρανικών πυραυλικών ή μη επανδρωμένων επιθέσεων. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή βρετανική στρατιωτική βάση στην Κύπρο επλήγη από drone, το οποίο εκτιμάται ότι εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο.

Παράλληλα, η αποστολή της ολλανδικής φρεγάτας θα περιλαμβάνει και την προστασία άλλων ναυτικών μονάδων που επιχειρούν στην περιοχή, με βασικό στόχο την υποστήριξη του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και των συνοδευτικών του πλοίων. Στο πλοίο υπηρετούν περίπου 170 μέλη πληρώματος, ενώ η αποστολή πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας.

Η Evertsen συμμετείχε ήδη σε εκπαιδευτική αποστολή στη Βαλτική μαζί με τη ναυτική δύναμη του γαλλικού αεροπλανοφόρου. Η ολλανδική κυβέρνηση αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να συνεχίσει το πλοίο την πορεία του προς τη Μεσόγειο, ενώ παράλληλα καθορίζονταν οι λεπτομέρειες της αποστολής. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πλοία βρίσκονται ήδη κοντά στη Μάλτα.

Η Χάγη χαρακτηρίζει την αποστολή «περιορισμένη και καθαρά αμυντικού χαρακτήρα», με αρχική διάρκεια μερικών εβδομάδων, έως τις αρχές Απριλίου.

Η Zr. Ms. Evertsen είναι φρεγάτα αεράμυνας και διοίκησης, σχεδιασμένη για την προστασία ολόκληρων ναυτικών δυνάμεων από απειλές τόσο από αέρα όσο και από θάλασσα, όπως αεροσκάφη, πυραύλους και drones. Παράλληλα, διαθέτει τη δυνατότητα φιλοξενίας επιτελείου για τη διοίκηση ναυτικών επιχειρήσεων. Το ολλανδικό ναυτικό διαθέτει συνολικά τέσσερα πλοία αυτού του τύπου.

Η ανάπτυξη του πλοίου έρχεται ενώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, δέκα ημέρες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν, έχει επεκταθεί στην ευρύτερη περιοχή. Πολλές χώρες του Κόλπου έχουν δεχθεί επιθέσεις με ιρανικά drones, ενώ η Τουρκία έχει καταρρίψει επανειλημμένα πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της.

Την ίδια ώρα, η ένταση έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα, με την κίνηση δεξαμενόπλοιων στο Στενό του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη , να έχει σχεδόν διακοπεί, οδηγώντας σε απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου και καυσίμων διεθνώς.

Πηγή: ΑΠΕ