Αιχμές κατά της συνεργασίας Ισραήλ–Κύπρου–Ελλάδας άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακαν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι η εν λόγω σύμπραξη προκαλεί ευρύτερη ανησυχία πέραν της Άγκυρας.

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο ομιλίας του στο Διπλωματικό Φόρουμ στη Αττάλεια, η ανησυχία δεν περιορίζεται στην Τουρκία, αλλά εκφράζεται έντονα και από μουσουλμανικές χώρες της περιοχής, οι οποίες, όπως είπε, παρακολουθούν με προβληματισμό τις εξελίξεις, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της πολιτικής του Ισραήλ, την οποία χαρακτήρισε επεκτατική και επιθετική το τελευταίο διάστημα.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Άγκυρα διογκώνει αδικαιολόγητα τις ανησυχίες, τονίζοντας ότι «υπάρχουν πραγματικότητες, υπάρχουν γεγονότα και υπάρχουν οι ανησυχίες των λαών».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η Τουρκία είναι σε θέση να προστατεύσει τον εαυτό της, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι άλλες χώρες της περιοχής, «πιο αδύναμες», αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη στρατιωτική συνεργασία με αυξημένη ανησυχία.