Με έντονο συμβολισμό και ερωτήματα ως προς τα μηνύματα που εκπέμπονται, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του κατοχικού ηγέτη με την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για πολιτικές υποθέσεις και ειρηνευτικές αποστολές, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο, στο περιθώριο του Antalya Diplomacy Forum στην Τουρκία.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, στις οποίες οι σημαίες του ΟΗΕ και του αποσχιστικού μορφώματος των κατεχομένων εμφανίζονται τοποθετημένες δίπλα-δίπλα στο τραπέζι της συνάντησης.

Το γεγονός αυτό αποκλίνει από τη συνήθη πρακτική του ΟΗΕ, όπου η σημαία του Οργανισμού συνοδεύει επίσημα μόνο αναγνωρισμένα κράτη-μέλη σε αντίστοιχου επιπέδου επαφές, προκαλώντας εύλογες επικρίσεις και προβληματισμό για τους συμβολισμούς.



Σύμφωνα με ανακοίνωση από την πλευρά Ερχιουρμάν, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε «παραγωγική», με τις δύο πλευρές να συζητούν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των δύο αξιωματούχων από τότε που ο Ερχιουρμάν ανέλαβε καθήκοντα τον περασμένο Οκτώβριο, σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία αναμένονται νέες επαφές του ΟΗΕ στο νησί.







Διαβάστε επίσης: Έφεραν νέα πυροβολαρχία «HISAR» οι Τούρκοι και αυτοκινούμενο ραντάρ ALP-100





