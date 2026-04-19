Ενώ, από τη μια, ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν απαιτεί την απομάκρυνση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων που βρίσκονται στην Κύπρο μετά το πέρας της κρίσης στο Ιράν, από την άλλη συνεχίζει να ενισχύει το τελευταίο χρονικό διάστημα, εν μέσω κρίσης και δικοινοτικού διαλόγου για ΜΟΕ και επανέναρξη των συνομιλιών, τον Αττίλα με νέα αντιαεροπορική πυροβολαρχία «HISAR» και με αυτοκινούμενο «RADAR ALP-100», εμβέλειας 185 χλμ, που αναπτύχθηκε στην περιοχή του σταθμού στην Καντάρα επί της οροσειράς Πενταδακτύλου, με δυνατότητες να μετακινείται γρήγορα όπου αλλού χρειαστεί. Ταυτοχρόνως, το Σύνταγμα Καταδρομών των κατοχικών δυνάμεων, με έδρα τη Χαλεύκα, έχει αναβαθμιστεί σε Ταξιαρχία.



